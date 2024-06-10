Filenin Sultanları maç programı 2024: Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü hafta maçları için heyecan dorukta! A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi aldı. ABD etabındaki 4 maçında da galip gelen Ay-yıldızlılar, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Son şampiyon, Hong Kong - Çin'de düzenlenecek üçüncü haftada 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Geri sayım sürerken Filenin Sultanları puan durumu ve 3. hafta maç programı araştırılıyor. Peki Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak k? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi…