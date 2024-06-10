Haberler
Yaşam
Filenin Sultanları maç programı 2024: Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu
Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
11:55
Filenin Sultanları maç takvimi Milletler Ligi 3. Hafta için belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen ikinci etabın ardından üçüncü hafta maçlarına hazırlanıyor. Sultanlar, üçüncü etapta sırasıyla Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek. 3 hafta sonucunda Milliler, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer alması durumunda finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve 3. hafta maç programı…