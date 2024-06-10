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Giriş Tarihi: 10.06.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 11:55

Filenin Sultanları maç programı 2024: Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

Filenin Sultanları maç takvimi Milletler Ligi 3. Hafta için belli oldu. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen ikinci etabın ardından üçüncü hafta maçlarına hazırlanıyor. Sultanlar, üçüncü etapta sırasıyla Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek. 3 hafta sonucunda Milliler, puan sıralamasında ilk 8 takım arasında yer alması durumunda finallerde mücadele etmeye hak kazanacak. Peki, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, Filenin Sultanları puan durumu ve 3. hafta maç programı…

Filenin Sultanları maç programı 2024: Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde üçüncü hafta maçları için heyecan dorukta! A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi aldı. ABD etabındaki 4 maçında da galip gelen Ay-yıldızlılar, 8 maçın sonunda 18 puanla 5. sırada bulunuyor. Son şampiyon, Hong Kong - Çin'de düzenlenecek üçüncü haftada 4'te 4 yapmayı hedefliyor. Geri sayım sürerken Filenin Sultanları puan durumu ve 3. hafta maç programı araştırılıyor. Peki Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman ve nerede oynanacak k? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi

Filenin Sultanları maç programı 2024: Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

MİLLETLER LİGİ 3. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ABD etabı geride kalırken gözler Çin'de oynanacak üçüncü hafta mücadelelerine çevrildi.

"Filenin Sultanları", ligin üçüncü etabında 11-16 Haziran'da Çin'de parkeye çıkacak. Türkiye, üçüncü etapta sırasıyla Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye - Tayland mücadelesi 12 Haziran Çarşamba günü oynanacak.

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Filenin Sultanları maç programı 2024: Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

VNL'de 16 takımın mücadele edeceği üç hafta sonunda puan sıralamasını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, finallere katılma hakkı kazanacak.

Finaller 20-23 Haziran 2024 tarihlerinde Tayland'da düzenlenecek.

Filenin Sultanları maç programı 2024: Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

"Filenin Sultanları"nın VNL'in üçüncü ve son haftasında Hong Kong Coliseum'da yapacağı karşılaşmaların programı şöyle:

12 Haziran Çarşamba: Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi: Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar: Türkiye-Brezilya

Filenin Sultanları maç programı 2024: Milletler Ligi 3. hafta maçları ne zaman, nerede oynanacak? Filenin Sultanları puan durumu

2024 FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

1-Polonya:24

2-Brezilya:22

3-İtalya:19

4-Japonya:18

5-Türkiye:18

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