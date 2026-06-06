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Giriş Tarihi: 06.06.2026 17:19

Filenin Sultanları Maçı | İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk haftasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız için sporseverler heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?" soruları merakla araştırılıyor. İşte İtalya-Türkiye voleybol maçı tarihi ve yayın detayları…

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Filenin Sultanları Maçı | İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

Dünya voleybolunun dev organizasyonlardan biri olan Milletler Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürerken, A Milli Kadın Voleybol Takımımız turnuvanın en kritik virajlarından birine giriyor. İtalya-Türkiye voleybol maçı için geri sayım başlamışken alınacak galibiyet ay-yıldızlı ekibimizin turnuvadaki sıralaması ve moral motivasyonu açısından büyük önem taşıyor. Filenin Sultanları'nın çıkacağı dev karşılaşmanın canlı yayın detayları spor severlerle paylaşıldı.

Filenin Sultanları Maçı | İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

İTALYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin en heyecan verici eşleşmelerinden biri olan İtalya-Türkiye karşılaşması, 6 Haziran 2026 Cumartesi bugün oynanacak. Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı 1. hafta etabındaki bu dev müsabaka, Türkiye saati ile 21.30'da başlayacak.

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Filenin Sultanları Maçı | İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya ile Türkiye arasında oynanacak Milletler Ligi karşılaşması; TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Filenin Sultanları Maçı | İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI'NIN BİR SONRAKİ MAÇI KİMİNLE OLACAK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya mücadelesinin ardından Bulgaristan ile karşılaşacak. Bulgaristan - Türkiye maçı 8 Haziran 2026 tarihinde, saat: 00.00'da başlayacak.

Filenin Sultanları Maçı | İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI 2026 VNL MAÇ PROGRAMI

  • 1. Hafta (Brasilia, Brezilya)

3 Haziran 2026 – 19.00: Dominik Cumhuriyeti - Türkiye

4 Haziran 2026 – 22.30: Türkiye - Hollanda

6 Haziran 2026 – 21.30: İtalya - Türkiye

8 Haziran 2026 – 00.00: Bulgaristan - Türkiye

  • 2. Hafta (Ankara - Türkiye)

17 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Belçika

18 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Fransa

20 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Almanya

21 Haziran 2026 – 19.30: Türkiye - Çin

  • 3. Hafta (Kansai - Japonya)

8 Temmuz 2026 – 06.00: Polonya - Türkiye

10 Temmuz 2026 – 07.00: ABD - Türkiye

11 Temmuz 2026 – 13.20: Japonya - Türkiye

12 Temmuz 2026 – 09.30: Tayland - Türkiye

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#FİLENİN SULTANLARI

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