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Filenin Sultanları Maçı | İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 06.06.2026 17:19
Filenin Sultanları Maçı | İtalya - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?
FIVB Milletler Ligi (VNL) ilk haftasında mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız için sporseverler heyecanlı bekleyiş içinde. Böylece "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede yayınlanacak?" soruları merakla araştırılıyor. İşte İtalya-Türkiye voleybol maçı tarihi ve yayın detayları…