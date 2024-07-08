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Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosu açıklandı! Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi ile Hollanda maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
17:09
Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosu açıklandı! Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi ile Hollanda maçı ne zaman?
Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşecek Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için geri sayım sürerken C grubunda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı hangi kadro ile file önünde olacak belli oldu. İlk karşılaşmasını Hollanda ile yapacak Filenin Sultanları Olimpiyat Kadrosu gündemde. Peki; Türkiye'nin voleybol maçları ne zaman? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi programı...