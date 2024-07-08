Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosu açıklandı! Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi ile Hollanda maçı ne zaman?

Filenin Sultanları maç takvimi Hollanda maçı ile başlayacak. Grup aşamasında üç ülke ile karşılaşacak Sultanların 12+1 kişilik kadrosu TVF tarafından duyuruldu. İtalyan teknik adam Daniele Santarelli yönetimindeki takımda kadro kararları takip edilliyor. Peki; Paris 2024 Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman? İşte, A Milli Voleybol Takımı Olimpiyat kadrosu...