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Haberler Yaşam Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosu açıklandı! Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi ile Hollanda maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.07.2024 17:09 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 17:09

Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosu açıklandı! Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi ile Hollanda maçı ne zaman?

Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşecek Paris 2024 Yaz Olimpiyatları için geri sayım sürerken C grubunda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı hangi kadro ile file önünde olacak belli oldu. İlk karşılaşmasını Hollanda ile yapacak Filenin Sultanları Olimpiyat Kadrosu gündemde. Peki; Türkiye'nin voleybol maçları ne zaman? İşte, Filenin Sultanları maç takvimi programı...

Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosu açıklandı! Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi ile Hollanda maçı ne zaman?

Filenin Sultanları maç takvimi Hollanda maçı ile başlayacak. Grup aşamasında üç ülke ile karşılaşacak Sultanların 12+1 kişilik kadrosu TVF tarafından duyuruldu. İtalyan teknik adam Daniele Santarelli yönetimindeki takımda kadro kararları takip edilliyor. Peki; Paris 2024 Filenin Sultanları Olimpiyat maçları ne zaman? İşte, A Milli Voleybol Takımı Olimpiyat kadrosu...

Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosu açıklandı! Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi ile Hollanda maçı ne zaman?

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz – 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecek .
Filenin Sultanları C grubunda Olimpiyatlara başlayacak.

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Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosu açıklandı! Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi ile Hollanda maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

29 Temmuz 2024
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosu açıklandı! Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi ile Hollanda maçı ne zaman?

FİLENİN SULTANLARININ OLİMPİYAT KADROSU

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler:

Cansu Özbay
Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu

Filenin Sultanları Olimpiyat kadrosu açıklandı! Paris 2024 Filenin Sultanları maç takvimi ile Hollanda maçı ne zaman?

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

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