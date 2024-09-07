Giriş Tarihi: 07.09.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024
15:22
FİLM GİBİ GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti nasıl tanıştı, dillere destan aşk nerede başladı?
Televizyon yayıncılığı dünyasının ülkemizde önde gelen ismi Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya uzun süreli birlikteliklerinin ardından, dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. 54 yaşındaki Acun Ilıcalı ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, İstanbul'un gözde mekanlarından biri olan Esma Sultan Yalısı'nda krallara layık bir düğün gerçekleştirdi. Bu masalsı aşkın detayları sosyal medyada konuşmaya devam ediyor. Peki, filmleri andıran bu aşk nasıl başladı, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya nerede ve nasıl tanıştı?