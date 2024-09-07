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Giriş Tarihi: 07.09.2024 15:22 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 15:22

FİLM GİBİ GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti nasıl tanıştı, dillere destan aşk nerede başladı?

Televizyon yayıncılığı dünyasının ülkemizde önde gelen ismi Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya uzun süreli birlikteliklerinin ardından, dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi. 54 yaşındaki Acun Ilıcalı ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, İstanbul'un gözde mekanlarından biri olan Esma Sultan Yalısı'nda krallara layık bir düğün gerçekleştirdi. Bu masalsı aşkın detayları sosyal medyada konuşmaya devam ediyor. Peki, filmleri andıran bu aşk nasıl başladı, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya nerede ve nasıl tanıştı?

FİLM GİBİ GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti nasıl tanıştı, dillere destan aşk nerede başladı?

Şeyma Subaşı ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden yaşça küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyordu. Çift geçtiğimiz günlerde sadece yakın aile dostları ve arkadaşlarının katılım sağladığı bir destansı bir düğünle evlendi. Sosyal medyada çok ses getiren bu evliliğin arka planı araştırılıyor. İşte, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin dillere destan aşk hikayesi haberin devamında....

FİLM GİBİ GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti nasıl tanıştı, dillere destan aşk nerede başladı?

ACUN ILICALI ve AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA NASIL TANIŞTI?
Acun ve Ayça Çağla çiftinin nasıl tanıştığı sosyal medyada gündem konusu oldu. İddialara göre hemşirelik mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya'nın Acun Ilıcalı'nın fenomen yarışması Survivor için Dominik'te oluşturulacak sağlık ekibi kadrosuna başvurduğu ve başvuru sürecinde tanışan ikilinin ilişkilerinin başladığı düşünülüyor.

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FİLM GİBİ GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti nasıl tanıştı, dillere destan aşk nerede başladı?

Aşk kıvılcımlarının hararetlenmesiyle evliliğe giden bu masalsı ilişki kısa sürede gündemin ana başlığı haline geldi.

FİLM GİBİ GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti nasıl tanıştı, dillere destan aşk nerede başladı?

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?
2 Temmuz 1999 doğumlu Ayça Çağla Altunkaya Yalova'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi Hemşirelik bölümü mezunu olan Ayça Çağla Altunkaya, eşi Ilıcalı'dan 30 yaş küçük. Spoora ve sağlıklı yaşama ilgi duyan Altunkaya okul zamanında amatör olarak basketbol oynadı.

FİLM GİBİ GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti nasıl tanıştı, dillere destan aşk nerede başladı?

Gözlerden uzak mütevazı bir hayat tarzı benimseyen Altunkaya'nın sosyal medya paylaşımlarının büyük çoğunluğu Acun Ilıcalı ile birlikte.

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