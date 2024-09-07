FİLM GİBİ GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ! Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti nasıl tanıştı, dillere destan aşk nerede başladı?

Şeyma Subaşı ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden yaşça küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyordu. Çift geçtiğimiz günlerde sadece yakın aile dostları ve arkadaşlarının katılım sağladığı bir destansı bir düğünle evlendi. Sosyal medyada çok ses getiren bu evliliğin arka planı araştırılıyor. İşte, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinin dillere destan aşk hikayesi haberin devamında....