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Haberler Yaşam Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fiorentina Başakşehir ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:52

Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fiorentina Başakşehir ne zaman, saat kaçta?

Fiorentina Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri aratılıyor. Başakşehir A Grubu'ndan çıkmayı garantilerken, Fiorentina ikinci sırada bulunuyor. Gruptan çıkmayı garantilemek için İtalyan ekibinin mutlaka kazanması gerekiyor. İstanbul'daki maç 3 – 0'lık Başakşehir galibiyetiyle sona ermişti. Grubu lider tamamlamak için Başakşehir'in berabere kalması yetiyor. Sporseverler de Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Emre Belezoğlu yönetminde İstanbul ekibinin grupta henüz gol yemediğini hatırlatalım. Peki, Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda canlı? Fiorentina Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fiorentina Başakşehir ne zaman, saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi A Grubu birincisi Başakşehir ile grupta onu takip Fiorentina İtalya'da karşı karşıya gelecek. Karşılaşma hakkında Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda sorusu yöneltiliyor. Konferans Ligi'nde henüz gol yemeyen Başakşehir, bu başarısını devam ettirmek istiyor. Peki, Fiorentina Başakşehir ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fiorentina Başakşehir ne zaman, saat kaçta?

FIORENTINA BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi Fiorentina Başakşehir maçı 19.45'te oynanacak.

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Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fiorentina Başakşehir ne zaman, saat kaçta?

FIORENTINA BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fiorentina Başakşehir maçı bu akşam TV8,5 ekranlarında canlı olarak yayımlanacak.

Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fiorentina Başakşehir ne zaman, saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina:

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Ikone, Cabral, Kouame

Başakşehir:

Volkan Babacan; Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım; Berkay Özcan, Bİglia, Deniz Türüç; Bertrand Traoe, Serdar Gürler, Osaka

Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fiorentina Başakşehir ne zaman, saat kaçta?

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