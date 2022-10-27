Haberler Yaşam Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Fiorentina Başakşehir ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.10.2022 10:52

Fiorentina Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri aratılıyor. Başakşehir A Grubu'ndan çıkmayı garantilerken, Fiorentina ikinci sırada bulunuyor. Gruptan çıkmayı garantilemek için İtalyan ekibinin mutlaka kazanması gerekiyor. İstanbul'daki maç 3 – 0'lık Başakşehir galibiyetiyle sona ermişti. Grubu lider tamamlamak için Başakşehir'in berabere kalması yetiyor. Sporseverler de Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Emre Belezoğlu yönetminde İstanbul ekibinin grupta henüz gol yemediğini hatırlatalım. Peki, Fiorentina Başakşehir maçı hangi kanalda canlı? Fiorentina Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…