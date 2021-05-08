Fırınlar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Tam kapanmada bugün fırınlar açık mı, çalışma saatleri nasıl?

FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

Mübarek ramazan ayı tam kapanma sokağa çıkma yasağı devam ederken fırın çalışma saatleri merak ediliyor. 17 Mayıs sabah 05.00'a kadar devam edecek olan 17 günlük sokağa çıkma yasağı süresince açık olacak olan işletme ve iş yerleri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlana genelge ile duyurulurken fırın çalışma saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

FIRINLAR AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.