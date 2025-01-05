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YENİ YILIN BÜYÜK İNDİRİMİ! BİM AKTÜEL KATALOG 7- 10 OCAK: valiz setleri, kışlık mont ve polarlar, örgü malzemeleri, ısıtıcılar BİM’de!
Giriş Tarihi: 05.01.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
19:39
YENİ YILIN BÜYÜK İNDİRİMİ! BİM AKTÜEL KATALOG 7- 10 OCAK: valiz setleri, kışlık mont ve polarlar, örgü malzemeleri, ısıtıcılar BİM’de!
BİM 7-10 Ocak aktüel kataloğu yayınlandı. Zincir marketlerde bu hafta birbirinden uygun fiyatlarla alışveriş severlerin ihtiyaçlarına uygun birçok farklı kategoride ürün sepetleri dolduracak. Temel gıdadan beyaz eşyaya, ankastre setlerinden ısıtıcıya, küçük ev aletlerinden mutfak araç gereçlerine, balık tutanlar ve örgü öğrenenler için hobi eşyalarına varıncaya dek birçok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu haftanın fırsatlarında en çok öne çıkan ürün valiz setleri kışlık montlar ve örgü setleri oldu. İşte BİM aktüel 7-10 Ocak indirimleri