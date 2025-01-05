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Haberler Yaşam YENİ YILIN BÜYÜK İNDİRİMİ! BİM AKTÜEL KATALOG 7- 10 OCAK: valiz setleri, kışlık mont ve polarlar, örgü malzemeleri, ısıtıcılar BİM’de!
Giriş Tarihi: 05.01.2025 19:39 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 19:39

YENİ YILIN BÜYÜK İNDİRİMİ! BİM AKTÜEL KATALOG 7- 10 OCAK: valiz setleri, kışlık mont ve polarlar, örgü malzemeleri, ısıtıcılar BİM’de!

BİM 7-10 Ocak aktüel kataloğu yayınlandı. Zincir marketlerde bu hafta birbirinden uygun fiyatlarla alışveriş severlerin ihtiyaçlarına uygun birçok farklı kategoride ürün sepetleri dolduracak. Temel gıdadan beyaz eşyaya, ankastre setlerinden ısıtıcıya, küçük ev aletlerinden mutfak araç gereçlerine, balık tutanlar ve örgü öğrenenler için hobi eşyalarına varıncaya dek birçok ürün indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Bu haftanın fırsatlarında en çok öne çıkan ürün valiz setleri kışlık montlar ve örgü setleri oldu. İşte BİM aktüel 7-10 Ocak indirimleri

YENİ YILIN BÜYÜK İNDİRİMİ! BİM AKTÜEL KATALOG 7- 10 OCAK: valiz setleri, kışlık mont ve polarlar, örgü malzemeleri, ısıtıcılar BİM’de!

BİM aktüel yeni yılda da alışveriş severlerin sepetlerini uygun fiyatlı ürünlerle doldurmaya geliyor. Birçok kategoride ürün indirim fırsatlarıyla reyonlardan poşetlere taşınacak. İşte BİM aktüel 7-10 Ocak indirimleri ve fiyat listesi

YENİ YILIN BÜYÜK İNDİRİMİ! BİM AKTÜEL KATALOG 7- 10 OCAK: valiz setleri, kışlık mont ve polarlar, örgü malzemeleri, ısıtıcılar BİM’de!

BİM AKTÜEL 7 OCAK SALI KATALOG İNDİRİMLERİ

Siyah Zeytin 197,50 TL

Süt Reçeli Çeşitleri 52,50 TL

5 KG Pilavlık Pirinç 209,00 TL

Beyaz Sirke 23,50 TL

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YENİ YILIN BÜYÜK İNDİRİMİ! BİM AKTÜEL KATALOG 7- 10 OCAK: valiz setleri, kışlık mont ve polarlar, örgü malzemeleri, ısıtıcılar BİM’de!

Fındık Kreması 119,00 TL

Yumuşak Şeker 29,50 TL

Vanilya Aromalı Gofret 69,00 TL

YENİ YILIN BÜYÜK İNDİRİMİ! BİM AKTÜEL KATALOG 7- 10 OCAK: valiz setleri, kışlık mont ve polarlar, örgü malzemeleri, ısıtıcılar BİM’de!

Tam Yağlı Taze Peynir 67,50 TL

Piliç Bonfile 149,90 TL

Az Yağlı Beyaz Peynir 99,50 TL

YENİ YILIN BÜYÜK İNDİRİMİ! BİM AKTÜEL KATALOG 7- 10 OCAK: valiz setleri, kışlık mont ve polarlar, örgü malzemeleri, ısıtıcılar BİM’de!

BİM AKTÜEL 8 OCAK ÇARŞAMBA KATALOĞU

Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

Nofrost Buzdolabı 16.990 TL

8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 11.390 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 9.290 TL

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