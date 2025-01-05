YENİ YILIN BÜYÜK İNDİRİMİ! BİM AKTÜEL KATALOG 7- 10 OCAK: valiz setleri, kışlık mont ve polarlar, örgü malzemeleri, ısıtıcılar BİM’de!

BİM aktüel yeni yılda da alışveriş severlerin sepetlerini uygun fiyatlı ürünlerle doldurmaya geliyor. Birçok kategoride ürün indirim fırsatlarıyla reyonlardan poşetlere taşınacak. İşte BİM aktüel 7-10 Ocak indirimleri ve fiyat listesi