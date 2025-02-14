Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Fitre kimlere verilir, en geç ne zaman verilmeli? 2025 fitre miktarı ve şartları
Giriş Tarihi: 14.02.2025 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:05

Fitre kimlere verilir, en geç ne zaman verilmeli? 2025 fitre miktarı ve şartları

Fıtır sadakası olarak da adlandırılan ve ihtiyaç sahiplerini koruyup gözetmemiz için dinimizde büyük bir yeri olan fitre, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gündem konusu oldu. Ramazan ayının en merak edilen konularından olan fıtır sadakası ve fidye miktarları kadar, bu paranın kimlere düşeceği konusu da soru işareti uyandırıyor. Peki, fitre kimlere verilir, en geç ne zaman verilmeli? İşte detaylar…

Fitre kimlere verilir, en geç ne zaman verilmeli? 2025 fitre miktarı ve şartları

Bir günlük fitre bedeli 180 TL olarak açıklanmıştı. Diyanet tarafından yapılan bu açıklama üzerine, fitre kimlere verilir, en geç ne zaman verilmeli soruları merak uyandırdı. İhtiyaç sahiplerine yardım etme, bayram sevincini hep birlikte yaşayarak paylaşma şuurunu güçlendirme maksadıyla verilen fıtır sadakasının verileceği tarihler araştırma konusu oluyor. İşte merak edilenlerin yanıtı.

Fitre kimlere verilir, en geç ne zaman verilmeli? 2025 fitre miktarı ve şartları

KİMLER FİTRE VERİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', 6/103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78 [1503-1512]; Müslim, Zekât, 12-21 [984-985]).
Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber (s.a.s.), köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20 [1619]).

Ramazan bayramına ulaşan, temel ihtiyaçlarını karşılayabilen ve bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı (80.18 gr. altın veya bu değerde) mala sahip olan kişiler fitre ya da fıtır sadakası verebilmektedir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fitre kimlere verilir, en geç ne zaman verilmeli? 2025 fitre miktarı ve şartları

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.
Hanefîler'e göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük anne ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, 2/223-228).
f) Şâfiîlere ve İmam Ebû Yûsuf'a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, 3/387; 10/519; Merğinânî, el-Hidâye, 2/223).
Zikredilenlerin dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, 1/301).
Fitre kimlere verilir, en geç ne zaman verilmeli? 2025 fitre miktarı ve şartları

FİTRE EN GEÇ NE ZAMAN VERİLİR?

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Nitekim bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak bayramdan sonraya bırakılması mekruhtur.

SON DAKİKA