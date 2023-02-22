Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile 2023 fitre Ramazan’dan önce verilir mi, ne zaman verilir, ne kadar, kaç TL?

Bu yılki fitre miktarı Diyanet tarafından duyuruldu. İsab miktarı malı olan müslüman kişilerin Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türü olarak bu ücret her yıl değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda ise Ramazan ayı gelmeden "Diyanet ile 2023 fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan Yapılan açıklamada; Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen vatandaşlar için bu ücretin erkenden ödenebileceği duyurulmuştu. İşte 2023 fitre miktarı ve detaylar.