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Haberler Yaşam Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile 2023 fitre Ramazan'dan önce verilir mi, ne zaman verilir, ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.02.2023 09:58 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 09:58

Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile 2023 fitre Ramazan'dan önce verilir mi, ne zaman verilir, ne kadar, kaç TL?

Bu yılki fitre miktarı Diyanet tarafından duyuruldu. İsab miktarı malı olan müslüman kişilerin Bayram namazına kadar vermeleri vacib olan sadaka türü olarak bu ücret her yıl değişkenlik gösteriyor. Bu kapsamda ise Ramazan ayı gelmeden "Diyanet ile 2023 fitre ne zaman verilir, ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Öte yandan Yapılan açıklamada; Kahramanmaraş'taki depremden etkilenen vatandaşlar için bu ücretin erkenden ödenebileceği duyurulmuştu. İşte 2023 fitre miktarı ve detaylar.

Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile 2023 fitre Ramazan’dan önce verilir mi, ne zaman verilir, ne kadar, kaç TL?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2023 fitre miktarı henüz Ramazan gelmeden vatandaşların gündeminde. Bu noktada vatandaşlar "2023 fitre ne zaman verilir, Ramazandan önce verilir mi, ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Diyanet tarafından yapılan açıklamada depremzedelere yardım amaçlı olarak bu ücretlerin Ramazan öncesinde de verilebileceği açıklanmıştı. Bu yılın kişi başı fitresi da son günlerde merak edilen konular arasında. Peki, Fitre ne kadar, kaç TL? İşte o açıklama ve detaylar.

Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile 2023 fitre Ramazan’dan önce verilir mi, ne zaman verilir, ne kadar, kaç TL?

2023 FİTRE BEDELİ NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklama sonrasında, 2023 fitre bedeli belli oldu.

Buna göre; 2023 yılı fitre bedeli 70 TL olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı

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Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile 2023 fitre Ramazan’dan önce verilir mi, ne zaman verilir, ne kadar, kaç TL?

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİDİR?

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür.

Normal şartlarda, Fitre (Fıtır) sadakasının Ramazan bayramının birinci günü verilmesi uygun olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir.

Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile 2023 fitre Ramazan’dan önce verilir mi, ne zaman verilir, ne kadar, kaç TL?

Ancak Diyanet İşleri, ülkemizde binlerce vatandaşı etkileyen deprem felaketi nedeniyle bu ücretlerle yardımda bulunmak isteyen vatandaşların Ramazan ayı öncesinde fitrelerini vermelerinde bir sakınca bulunmadığını duyurdu.

Fitrelerin deprem mağdurları için ramazan ayı öncesinde de verilebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı 70 lira olarak belirlendi. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir.

Fitre miktarı belli oldu! Diyanet ile 2023 fitre Ramazan’dan önce verilir mi, ne zaman verilir, ne kadar, kaç TL?

Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen 'Fıtır sadakasının ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?' sorusuna, 'Fıtır sadakasının ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini ramazan ayından önce de verebilirler' cevabını verdi."

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