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nedir, kimlere verilir? 2020 fitre miktarı ne kadar, kaç lira?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte nedir, kimlere verilir sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. Fitre, İslam dininin varlıklı kimselere Ramazan ayı içerisinde yoksullara belirli miktarda yardım yapmasını buyurduğu sadakadır. Her yıl Ramazan ayında belirli zamanlarda ihtiyaç sahipleri ile buluşan fitrenin ne zaman ve ne miktarda verileceği merak konusu. Peki 2020 fitre miktarı ne kadar? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan fitre miktarı ve diğer detaylar…

Giriş Tarihi: 21.04.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 14:27
Fitre nedir, kimlere verilir? 2020 fitre miktarı ne kadar, kaç lira?

İslam dininde önemli bir yere sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlıyor. Fıtır sadakası olarak da adlandırılan miktarı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Fitrenin kimlere ve ne şekilde verilmesi gerektiğine ilişkin detaylar da belli olurken bu detaylar doğrultusunda "Fitre kimlere verilir, kardeşe verilir mi?" gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili merak edilen 2020 fitre miktarı ne kadar gibi soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakasının 2020 için bedeli belli oldu. 2020 yılı için fitre 27 lira olarak belirlendi.

Fitre nedir, kimlere verilir? 2020 fitre miktarı ne kadar, kaç lira?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Fıtır Sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 27.00 TL. olarak belirlenmesine karar verildi.

Miktar belirlenirken hadis-i şerifler, sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alınmıştır. Belirlenen bu miktar, "asgari miktar" olup, "sadaka-i fıtır"da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda vb. şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir.

Fıtır sadakası, Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mali bir ibadettir. Yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesine vesile olan bu mali ibadetin meşru kılınmasındaki temel hedeflerden biri, insanların paylaşma bilincini canlı tutmaktır. Bu sayede her mükellef Müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilmenin ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası, zekattan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından yerine getirilir.

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Fitre nedir, kimlere verilir? 2020 fitre miktarı ne kadar, kaç lira?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?
Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan Bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

2020 YILINDA FİTRE NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca bu yılki miktarı 27 lira olarak belirlendi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmeler neticesinde fıtır sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından verildiği hatırlatıldı.

Mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı ramazan başlangıcından 2021 yılı ramazan başlangıcına kadar olan sürede 27 lira olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

Miktar belirlenirken hadis-i şerifler, sosyo-ekonomik şartlar ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belirlenen bu miktar, 'asgari miktar' olup, 'sadaka-i fıtır'da verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standardına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda ve benzeri şekilde ayni olarak verilebileceği gibi nakdi olarak da ödenebilir."

Fitre nedir, kimlere verilir? 2020 fitre miktarı ne kadar, kaç lira?

FİTRE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ?
Halk arasında diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû', VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

Fitre nedir, kimlere verilir? 2020 fitre miktarı ne kadar, kaç lira?
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