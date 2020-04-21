Fitre nedir, kimlere verilir? 2020 fitre miktarı ne kadar, kaç lira?

İslam dininde önemli bir yere sahip olan on bir ayın sultanı Ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlıyor. Fıtır sadakası olarak da adlandırılan fitre miktarı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Fitrenin kimlere ve ne şekilde verilmesi gerektiğine ilişkin detaylar da belli olurken bu detaylar doğrultusunda "Fitre kimlere verilir, kardeşe verilir mi?" gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili merak edilen 2020 fitre miktarı ne kadar gibi soruların yanıtlarını bir araya getirdik.

2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakasının 2020 için bedeli belli oldu. 2020 yılı için fitre 27 lira olarak belirlendi.