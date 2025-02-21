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FİTRE ÜCRETİ 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre bedeli ne kadar,kaç TL oldu, ne zaman ve kimlere verilir?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
23:00
FİTRE ÜCRETİ 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre bedeli ne kadar,kaç TL oldu, ne zaman ve kimlere verilir?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu yılın fitre miktarı açıklandı. Yardımlaşma ve dayanışmanın önemli bir parçası olan fitre, Ramazan boyunca verilmesi gereken bir sadaka çeşididir. Nisap miktarı, yani 80,18 gram altına veya aynı değerde bir mala sahip olan Müslümanlar için fitre vermek zorunlu kabul edilir. Ramazan ayında paylaşma bilincini artıran bu sadaka, fıtır sadakası olarak da adlandırılır. Peki, fitre tutarı ne kadar, hangi tarihlerde verilir? İşte Diyanet tarafından belirlenen 2025 yılı miktarı..