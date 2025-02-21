Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam FİTRE ÜCRETİ 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre bedeli ne kadar,kaç TL oldu, ne zaman ve kimlere verilir?
Giriş Tarihi: 21.02.2025 23:00 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 23:00

FİTRE ÜCRETİ 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre bedeli ne kadar,kaç TL oldu, ne zaman ve kimlere verilir?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte bu yılın fitre miktarı açıklandı. Yardımlaşma ve dayanışmanın önemli bir parçası olan fitre, Ramazan boyunca verilmesi gereken bir sadaka çeşididir. Nisap miktarı, yani 80,18 gram altına veya aynı değerde bir mala sahip olan Müslümanlar için fitre vermek zorunlu kabul edilir. Ramazan ayında paylaşma bilincini artıran bu sadaka, fıtır sadakası olarak da adlandırılır. Peki, fitre tutarı ne kadar, hangi tarihlerde verilir? İşte Diyanet tarafından belirlenen 2025 yılı miktarı..

FİTRE ÜCRETİ 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre bedeli ne kadar,kaç TL oldu, ne zaman ve kimlere verilir?

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, yardımlaşma ve dayanışmaya önem veren kişiler, fitre yani fıtır sadakası hakkında bilgi edinmek istiyor. Mezheplere göre farklılık gösterebilse de temel amacı, maddi durumu yetersiz olanlara destek sağlamaktır. Peki, 2025 yılı fitre miktarı kaç TL, kimler fitre alabilir?

FİTRE ÜCRETİ 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre bedeli ne kadar,kaç TL oldu, ne zaman ve kimlere verilir?

2025 RAMAZAN FİTRE MİKTARI NE KADAR OLDU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 180 TL olarak belirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FİTRE ÜCRETİ 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre bedeli ne kadar,kaç TL oldu, ne zaman ve kimlere verilir?

DİYANET AÇIKLADI!

Kurul tarafından yapılan açıklamada, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi hususunun görüşüldüğü belirtildi.

Toplantı sonrası alınan kararların yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.

Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir.

Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir.

Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."

FİTRE ÜCRETİ 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre bedeli ne kadar,kaç TL oldu, ne zaman ve kimlere verilir?

2025 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. 26 Mart Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. 29 Mart Ramazan Bayramı arifesi olacak ve 30 Mart ile 1 Nisan arasında Ramazan Bayramı kutlanacak.

FİTRE ÜCRETİ 2025: Diyanet duyurdu! Bu yıl fitre bedeli ne kadar,kaç TL oldu, ne zaman ve kimlere verilir?

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Fitre yani fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir.
Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

SON DAKİKA