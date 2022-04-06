TV8'de Survivor 2022 maratonu sürerken eleme adayları belirlenmeye devam ediyor. Programın 70.bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ödül kazanan takım açıklandı. Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı çıkmamak için tüm zorluklara karşı müdahale ederken performansı kötü olan kişi dün akşam yarışmaya veda etti. Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan eleme adayları olurken SMS oy sıralaması sonrası aralarından biri elendi. Peki Survivor'da kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti? İşte tüm bilgiler