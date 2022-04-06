SURVİVOR KİM ELENDİ, BU AKŞAM KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenecek isim belli oldu.

Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt buldu.

Survivor'da elenen isim dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde hayallerine veda eden isim Ardahan oldu...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? 5 NİSAN 2022

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı merak ediliyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu gündeme geliyor. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor.

Konsey öncesinde Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyununda daha karşı karşıya geldi. Ada şartları için önem taşıyan ödül oyununda yiyecek ödül oyununda yine ilk etapta kadınlar mücadelesi yaşandı. Zorlu engellerin yer aldığı parkurda Nagihan'ın Evrim'e karşı aldığı sayı üzerine ünlüler takımı ilk turu galip bitirdi.

.Parviz Abdullayev'in sayısı ile ünlüler takımı salı günü oynanan ödül oyununu 2-1 skorla kazandı.