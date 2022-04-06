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Haberler Yaşam FLAŞ! Survivor All Star kim elendi? 5 Nisan 2022 Dün akşamın SMS sıralaması - Survivor eleme adayları ile kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?
Giriş Tarihi: 06.04.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 08:16

FLAŞ! Survivor All Star kim elendi? 5 Nisan 2022 Dün akşamın SMS sıralaması - Survivor eleme adayları ile kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

TV8'de Survivor 2022 maratonu sürerken eleme adayları belirlenmeye devam ediyor. Programın 70.bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ödül kazanan takım açıklandı. Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı çıkmamak için tüm zorluklara karşı müdahale ederken performansı kötü olan kişi dün akşam yarışmaya veda etti. Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan eleme adayları olurken SMS oy sıralaması sonrası aralarından biri elendi. Peki Survivor'da kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti? İşte tüm bilgiler

FLAŞ! Survivor All Star kim elendi? 5 Nisan 2022 Dün akşamın SMS sıralaması - Survivor eleme adayları ile kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluşurken Survivor kim elendi sorusu bu akşam yanıt buluyor. Yeni bölümde Hikmet ve Atakan kavgası damga vururken yarışmacılardan bir kişi elenerek veda edecek. Yarışmacıların tümü ödülü kazanabilmek için performanslarını ortaya koyacağı gecede bir takım ödülün sahibi olurken Survivor'da kim elendi, bu hafta adaya veda eden isim kim oldu sorusuna yanıt arandı. Peki Survivor kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti?

FLAŞ! Survivor All Star kim elendi? 5 Nisan 2022 Dün akşamın SMS sıralaması - Survivor eleme adayları ile kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ, BU AKŞAM KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenecek isim belli oldu.

Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt buldu.

Survivor'da elenen isim dokunulmazlık oyununun sonunda gerçekleşecek eleme konseyinde hayallerine veda eden isim Ardahan oldu...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? 5 NİSAN 2022

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı merak ediliyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu gündeme geliyor. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor.

Konsey öncesinde Survivor ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyununda daha karşı karşıya geldi. Ada şartları için önem taşıyan ödül oyununda yiyecek ödül oyununda yine ilk etapta kadınlar mücadelesi yaşandı. Zorlu engellerin yer aldığı parkurda Nagihan'ın Evrim'e karşı aldığı sayı üzerine ünlüler takımı ilk turu galip bitirdi.

.Parviz Abdullayev'in sayısı ile ünlüler takımı salı günü oynanan ödül oyununu 2-1 skorla kazandı.

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FLAŞ! Survivor All Star kim elendi? 5 Nisan 2022 Dün akşamın SMS sıralaması - Survivor eleme adayları ile kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor eleme adayları Ardahan, Barış Murat Yağcı, Gizem Memiç, Gökhan oldu.

FLAŞ! Survivor All Star kim elendi? 5 Nisan 2022 Dün akşamın SMS sıralaması - Survivor eleme adayları ile kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

"HAYALLERİME VEDA ETTİM"


Veda konuşması yapan Ardahan "Hayallerime veda ettim, üzgünüm. Şampiyonlarla yarıştım. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum, ben onlardan razıyım, onlar da benden razı olsun" dedi.

FLAŞ! Survivor All Star kim elendi? 5 Nisan 2022 Dün akşamın SMS sıralaması - Survivor eleme adayları ile kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. 5 Nisan 2022 Pazar akşamı Survivor'da eleme adayı birazdan belli olacak. Dün akşam eleme adayı olarak Gizem belirlendi. İkinci eleme adayı Barış Murat Yağcı olurken ilk gitme adayı Ardahan olmuştu.

Gizem, ''Hakkımda hayırlısı olsun. Henüz doymadım buraya. Son dokunulmazlığı umarım biz alırız ve karşı takımdan birisi gider.'' ifadelerini kullandı.

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