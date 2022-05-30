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Haberler Yaşam FLAŞ! Toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hakkında beklenen açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 30.05.2022 00:21 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 00:21

FLAŞ! Toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hakkında beklenen açıklama geldi!

Maske zorunluluğu yasağı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bakan Koca, vaka sayılarının 3 gün üst üste 1000'in altında seyretmesi halinde hastanelerde ve toplu taşımada da maskelere veda edeceğimizi açıklamıştı. Durum böyle olunca "Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?" soruları yanıt aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz iki günde vakalar söylendiği gibi 1000'in altındaydı. Peki, Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

FLAŞ! Toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hakkında beklenen açıklama geldi!

Maske takma zorunluluğu için gözler vaka sayılarında. 27 Mayıs günü vaka sayısı 940, 28 Mayıs'ta ise 966 olarak duyurulmuştu. Üçüncü gün yani 29 Mayıs Pazar günü vaka sayısı için bekleyişe geçildi. Vatandaşlar "Hastanelerde ve toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı, ne zaman kalkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. İçişleri Bakanlığı'nın maskelerle ilgili yayımlamış olduğu genelgede toplu taşımada maske zorunluluğunun kalkacağı tarihe yer verilmişti.

FLAŞ! Toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hakkında beklenen açıklama geldi!

TOPLU TAŞIMADA MASKE ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Açıklamada geldi! Vakaların üç gün üst üste 1000'in altına düşmesi üzerine toplu taşımada maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Açıklamanın detayları şöyle;

"Vaka sayıları arka arkaya üç gün 1.000'in altında gerçekleşti. Toplu taşıma araçlarında maskeleri istersek çıkarabiliriz. Yol maskesiz daha kısa!"

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FLAŞ! Toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hakkında beklenen açıklama geldi!

"Hastaneler hariç, maske mecburi olmaktan çıktı. Fakat bunca tecrübeden sonra, başta toplu taşıma araçları olmak üzere, kalabalık kapalı alanlar için maskemizi yanımıza alabiliriz."

FLAŞ! Toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hakkında beklenen açıklama geldi!

TOPLU TAŞIMA VE HASTANELERDE MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Maske zorunluluğunun kalkması için üç gün boyunca vakaların binin altında seyretmesi gerekiyordu. 27 Mayıs günü vaka sayısı 940, 28 Mayıs'ta ise 966 olarak duyurulmuştu.

Bugün de vaka sayısının 1000'in altına düşmesi üzerine maskelerin toplu taşımada kalktığı duyuruldu.

FLAŞ! Toplu taşımada maske takma yasağı zorunluluğu kalktı mı? Maske zorunluluğu hakkında beklenen açıklama geldi!

MASKE YASAĞI TAMAMEN KALKACAK MI?

Hastanelerde ise maske kullanımına devam edileceği kaydedildi.

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