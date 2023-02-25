Haberler Yaşam Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, bir sonraki yarış ne zaman? İşte F1 takvimi 2023

Giriş Tarihi: 25.02.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 12:42

Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, bir sonraki yarış ne zaman? İşte F1 takvimi 2023

Formula 1 takvimi 2023 takvimi yayınlandı ve Formula 1 ne zaman başlıyor sorusuna yanıt verildi. Bahreyn GP ile başlayacak olan Formula 1 sezonu, 30 Temmuz'da Belçika GP ile yaz arasına girecek. Sezon Abu Dabi GP ile son bulacak. Geçen senenin şampiyonu Verstappen, şampiyonluğun favorisi konumunda. Motor sporu tutkunları, "Formula 1 hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. 23 yarışlık F1 sezon takvimi 2023, tarihin en uzun sezon takvimi olmuş durumda. Peki, Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar