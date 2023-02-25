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Haberler Yaşam Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, bir sonraki yarış ne zaman? İşte F1 takvimi 2023
Giriş Tarihi: 25.02.2023 12:41 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023 12:42

Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, bir sonraki yarış ne zaman? İşte F1 takvimi 2023

Formula 1 takvimi 2023 takvimi yayınlandı ve Formula 1 ne zaman başlıyor sorusuna yanıt verildi. Bahreyn GP ile başlayacak olan Formula 1 sezonu, 30 Temmuz'da Belçika GP ile yaz arasına girecek. Sezon Abu Dabi GP ile son bulacak. Geçen senenin şampiyonu Verstappen, şampiyonluğun favorisi konumunda. Motor sporu tutkunları, "Formula 1 hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusuna yanıt arıyor. 23 yarışlık F1 sezon takvimi 2023, tarihin en uzun sezon takvimi olmuş durumda. Peki, Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar

Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, bir sonraki yarış ne zaman? İşte F1 takvimi 2023

Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, şifreli mi gibi sorular yanıt arıyor. 26 Kasım'daki Abu Dabi GP ile sona erecek olan sezon, son yılların en çekişmeli yarışı olması bekleniyor. İşte F1 takvimi 2023

Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, bir sonraki yarış ne zaman? İşte F1 takvimi 2023

FORMULA 1 NE ZAMAN BAŞLIYOR 2023?

Bahreyn GP ile başlayacak olan Formula 1 sezonu yarış takvimi yayınlandı. Buna göre 3 Mart 2023 tarihinde Bahreyn GP başlayacak.

Asıl yarış 5 Mart 18.00'da yapılacak.

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Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, bir sonraki yarış ne zaman? İşte F1 takvimi 2023

FORMULA 1 HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Formula 1 bu sezon da S Sport ekranlarında canlı ve şifreli bir şekilde yayımlanacak.

Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, bir sonraki yarış ne zaman? İşte F1 takvimi 2023

FORMULA 1 YARIŞ TAKVİMİ 2023

Mart 3 – 5 Gulf Air Bahreyn GP

Mart 17 – 19 STC Suudi Arabistan GP

Mart 31 – Nisan 2 Rolex Avustralya GP

Nisan 28 – 30 Azerbaycan GP

Formula 1 ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak, bir sonraki yarış ne zaman? İşte F1 takvimi 2023

Mayıs 5 – 7 Crypto.com Miami GP

Mayıs 19 – 21 İtalya Emilia Romagna GP

Mayıs 26 – 28 Monako GP

Haziran 2 – 4 AWS İspanya GP

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