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Formula 1 saat kaçta, ne zaman? 2022 Formula 1 yarışı hangi kanalda? İtalya Emilia-Romagna Grand Prix F1 sıralama ve puan durumu
Giriş Tarihi: 24.04.2022 14:37
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
14:38
Formula 1 saat kaçta, ne zaman? 2022 Formula 1 yarışı hangi kanalda? İtalya Emilia-Romagna Grand Prix F1 sıralama ve puan durumu
Formula 1'de haftanın yarışları sürüyor. İtalya'da gerçekleşen yarışta Formula 1 sıralaması belli oldu. Heyecan tutkunlarının yakından takip ettiği formula 1 yarışları için 'Formula 1 saat kaçta, ne zaman?' sorularına yanıt arıyor. İtalya yarışı için geri sayım başladı. Emilia-Romagna Grand Prix pistinde mücadele edecek takımlar hazırlandı. Peki, formula 1 hangi kanalda yayınlanıyor? Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 formula 1 sıralama...