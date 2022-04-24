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Haberler Yaşam Formula 1 saat kaçta, ne zaman? 2022 Formula 1 yarışı hangi kanalda? İtalya Emilia-Romagna Grand Prix F1 sıralama ve puan durumu
Giriş Tarihi: 24.04.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 14:38

Formula 1 saat kaçta, ne zaman? 2022 Formula 1 yarışı hangi kanalda? İtalya Emilia-Romagna Grand Prix F1 sıralama ve puan durumu

Formula 1'de haftanın yarışları sürüyor. İtalya'da gerçekleşen yarışta Formula 1 sıralaması belli oldu. Heyecan tutkunlarının yakından takip ettiği formula 1 yarışları için 'Formula 1 saat kaçta, ne zaman?' sorularına yanıt arıyor. İtalya yarışı için geri sayım başladı. Emilia-Romagna Grand Prix pistinde mücadele edecek takımlar hazırlandı. Peki, formula 1 hangi kanalda yayınlanıyor? Formula 1 yarışı ne zaman, saat kaçta? İşte 2022 formula 1 sıralama...

Formula 1 saat kaçta, ne zaman? 2022 Formula 1 yarışı hangi kanalda? İtalya Emilia-Romagna Grand Prix F1 sıralama ve puan durumu

Bir süredir heyecanla takip edilen formula 1'de İtalya adımı gerçekleşiyor. Formula 1 sıralama turları Verstappen'in galibiyeti ile sonuçlandı. Emilia-Romagna Grand Prix'de yapılacak yarışın sıralaması belli oldu. Sıradaki soru 'formula 1 saat kaçta başlayacak?'. Verstappen'in ilk sıradan başlayacağı Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Formula 1 saat kaçta, ne zaman? 2022 Formula 1 yarışı hangi kanalda? İtalya Emilia-Romagna Grand Prix F1 sıralama ve puan durumu

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Formula 1 yarışı İtalya adımında 24 Nisan 2022 bugün yapılacak. Heyecanlı yarış Türkiye saati ile 16.00'de başlayacak.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA?

Formula 1 yarışları S Sport kanalından naklen yayınlanıyor. Bugünkü yarış da bu ekranlarda olacak.

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Formula 1 saat kaçta, ne zaman? 2022 Formula 1 yarışı hangi kanalda? İtalya Emilia-Romagna Grand Prix F1 sıralama ve puan durumu

FORMULA 1 SIRALAMA

Verstappen

Leclerc

Lorris

Formula 1 saat kaçta, ne zaman? 2022 Formula 1 yarışı hangi kanalda? İtalya Emilia-Romagna Grand Prix F1 sıralama ve puan durumu

FORMULA 1 PUAN DURUMU 2022

Pilotlar

1. Charles Leclerc: 71 puan
2. George Russell: 37
3. Carlos Sainz: 33
4. Sergio Perez: 30
5. Lewis Hamilton: 28

Formula 1 saat kaçta, ne zaman? 2022 Formula 1 yarışı hangi kanalda? İtalya Emilia-Romagna Grand Prix F1 sıralama ve puan durumu

Takımlar

1. Ferrari: 104
2. Mercedes: 65
3. Red Bull: 55
4. McLaren: 24
5. Alpine: 22