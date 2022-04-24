Formula 1 saat kaçta, ne zaman? 2022 Formula 1 yarışı hangi kanalda? İtalya Emilia-Romagna Grand Prix F1 sıralama ve puan durumu

Bir süredir heyecanla takip edilen formula 1'de İtalya adımı gerçekleşiyor. Formula 1 sıralama turları Verstappen'in galibiyeti ile sonuçlandı. Emilia-Romagna Grand Prix'de yapılacak yarışın sıralaması belli oldu. Sıradaki soru 'formula 1 saat kaçta başlayacak?'. Verstappen'in ilk sıradan başlayacağı Formula 1 yarışı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...