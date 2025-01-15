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Galatasaray-Dinamo Kiev maç bileti satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
14:25
Galatasaray-Dinamo Kiev maç biletleri sarı kırmızılı taraftarın gündeminde. RAMS Park'ta Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimizi desteklemek isteyen taraftarlar maç biletleri ne zaman satışa sunulacak yakından takip ediyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maç bileti satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman? İşte, detaylar!