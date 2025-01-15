Galatasaray-Dinamo Kiev maç bileti satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman?

Galatasaray-Dinamo Kiev maçı için geri sayım başladı. Sarı kırmızılı ekibin Dinamo Kiev'i sahasında ağırlayacağı mücadele için bilet arayışında olan taraftarlar "Galatasaray-Dinamo Kiev maç bileti satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? " sorularına yanıt arıyor. Peki, Galatasaray-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?