Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar bugün Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler Galatasaray - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İlk Avrupa maçını 25 Eylül'de oynayacak olan takımın bugünkü karşılaşması Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusuyla takip ediliyor. İşte detaylar.