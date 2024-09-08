Giriş Tarihi: 08.09.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
14:17
Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Milli arada Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkan Galatasaray bugün futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı takım, ligde oynadığı üç maçı galibiyetle sonlandırmıştı. Peki Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Esenler Erokspor maç saati…