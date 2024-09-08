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Giriş Tarihi: 08.09.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 14:17

Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli arada Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkan Galatasaray bugün futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı takım, ligde oynadığı üç maçı galibiyetle sonlandırmıştı. Peki Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray - Esenler Erokspor maç saati…

Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar bugün Esenler Erokspor ile hazırlık maçına çıkıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler Galatasaray - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İlk Avrupa maçını 25 Eylül'de oynayacak olan takımın bugünkü karşılaşması Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak sorusuyla takip ediliyor. İşte detaylar.

Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, 8 Eylül Pazar günü saat 18.30'da Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Esenler Erokspor mücadelesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.

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Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GALATASARAY - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Trendyol 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor'u konuk edeceği mücadelenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

Galatasaray - Esenler Erokspor mücadelesinin Galatasaray'ın Youtube hesabından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray - Esenler Erokspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Galatasaray - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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