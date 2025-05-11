Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur, kaç maç kaldı? İşte Galatasaray’ın şampiyonluk olasılıkları

Galatasaray şampiyon mu oldu sorusu Trabzonspor maçının ardından taraftarın gündemiydi. Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesinde yer alarak liderlik koltuğundan düşmeyen sarı kırmızılar nasıl şampiyon olur sorusunda son karşılaşma sonrası hedef belli oldu. İşte, 2024-2025 Süper Lig Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri: