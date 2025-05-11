Haberler
Yaşam
Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur, kaç maç kaldı? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk olasılıkları
Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:51
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
08:51
Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur, kaç maç kaldı? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk olasılıkları
Trendyol Süper Lig son haftalarında. Ligin başından bu yana liderlik koltuğunun en iddialı ismi liderliğini sürdürüyor. Son maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur soruları yanıt aramaya başladı. Sarı kırmızılıların kupa kaldırmak için son bir adımı kaldı. İşte, 2024-2025 Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri...