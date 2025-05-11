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Giriş Tarihi: 11.05.2025 08:51 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 08:51

Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur, kaç maç kaldı? İşte Galatasaray'ın şampiyonluk olasılıkları

Trendyol Süper Lig son haftalarında. Ligin başından bu yana liderlik koltuğunun en iddialı ismi liderliğini sürdürüyor. Son maçında deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenen Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur soruları yanıt aramaya başladı. Sarı kırmızılıların kupa kaldırmak için son bir adımı kaldı. İşte, 2024-2025 Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri...

Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur, kaç maç kaldı? İşte Galatasaray’ın şampiyonluk olasılıkları

Galatasaray şampiyon mu oldu sorusu Trabzonspor maçının ardından taraftarın gündemiydi. Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesinde yer alarak liderlik koltuğundan düşmeyen sarı kırmızılar nasıl şampiyon olur sorusunda son karşılaşma sonrası hedef belli oldu. İşte, 2024-2025 Süper Lig Galatasaray şampiyonluk ihtimalleri:

Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur, kaç maç kaldı? İşte Galatasaray’ın şampiyonluk olasılıkları

GALATASARAY ŞAMPİYON MU OLDU?

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray rakibini deplasmanda 2-0 yendi. Fenerbahçe ile olan puan farkını 8'e yükselten sarı kırmızılılar henüz şampiyonluğunu ilan etmedi.

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Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur, kaç maç kaldı? İşte Galatasaray’ın şampiyonluk olasılıkları

GALATASARAY NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Galatasaray ligde kalan 3 maçtan 1 puan alması halinde şampiyon olacak.

İşte, sarı kırmızılıların kalan karşılaşmaları:

Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur, kaç maç kaldı? İşte Galatasaray’ın şampiyonluk olasılıkları

18 Mayıs: Galatasaray - Kayserispor

25 Mayıs: Göztepe - Galatasaray

1 Haziran: Galatasaray - Başakşehir

Galatasaray şampiyon mu oldu, nasıl şampiyon olur, kaç maç kaldı? İşte Galatasaray’ın şampiyonluk olasılıkları