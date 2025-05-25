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Haberler Yaşam Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Galatasaray kupa töreni kutlama programı 2025
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:07 Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 10:16

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Galatasaray kupa töreni kutlama programı 2025

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray 25. şampiyonluğunda 5 yıldız sevincini yaşıyor. Sezonun bitmesine 2 hafta kala kupa kaldıracağı kesinleşen sarı kırmızılılarda kutlama zamanı. Galatasaray kupa töreni kutlama programı belli olurken sahne alacak sanatçılar da duyurulmaya başladı. Peki; Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, bugünkü kutlamanın detayları:

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Galatasaray kupa töreni kutlama programı 2025

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve saat kaçta soruları ile sarı kırmızılı taraftarın gündeminde. Galatasaray Lisesi'nden çıkacak üstü açık takım otobüsü kutlama alanına doğru yol alacak. 5. yıldızın alındığı 25. şampiyonluğa özel kutlamada program belli oldu. İşte, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kupa töreni kutlama programı 2025:

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Galatasaray kupa töreni kutlama programı 2025

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray, bugün saat 17.30'da Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle Sarayburnu'na gelecek.

Buradan tekneye geçecek sarı-kırmızılılar, Galatasaray Adası'ndan dönerek Yenikapı'ya gelecek ve kutlamalarda taraftarı ile birlikte olacak.

İşte, Galatasaray kutlama programı:

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Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Galatasaray kupa töreni kutlama programı 2025

GALATASARAY KUPA TÖRENİ PROGRAMI 2025

12.00 Fanzone Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00 Ana Etkinlik Alanı Kapı Açılış

15.00-19.00 DJ Performansları

19.05 Konserlerin Başlangıcı

Drone Gösterisi

Pyro Show

Kupa Töreni

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Galatasaray kupa töreni kutlama programı 2025

İŞTE KONSERLER

Galatasaray'ın Champions Fest adını verdiği etkinlikte sahne alması beklenen sanatçılar şöyle:

Kenan Doğulu

Blok3

Gökhan Kırdar

Aydilge

Emircan İğrek

Güliz Ayla

Enbe Orkestrası

Ebru Yaşar

Gripin

Atiye

Betül Demir

Altay

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Galatasaray kupa töreni kutlama programı 2025

ETKİNLİK KURALLARI

•⁠ ⁠Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmanız yeterlidir.

•⁠ ⁠Ayakta etkinliktir.

•⁠ ⁠Etkinlik alanına denizden ulaşım olmayacaktır.

•⁠ ⁠Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı dışında alana herhangi bir bayrak, afiş veya benzeri ürün alınmayacaktır.

•⁠ ⁠Meşale, maytap, torpil vb. hiçbir yanıcı madde içeri alınmayacaktır.