Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Galatasaray kupa töreni kutlama programı 2025

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman ve saat kaçta soruları ile sarı kırmızılı taraftarın gündeminde. Galatasaray Lisesi'nden çıkacak üstü açık takım otobüsü kutlama alanına doğru yol alacak. 5. yıldızın alındığı 25. şampiyonluğa özel kutlamada program belli oldu. İşte, Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın kupa töreni kutlama programı 2025: