Haberler
Yaşam
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Galatasaray kupa töreni kutlama programı 2025
Giriş Tarihi: 25.05.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025
10:16
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede? Galatasaray kupa töreni kutlama programı 2025
Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray 25. şampiyonluğunda 5 yıldız sevincini yaşıyor. Sezonun bitmesine 2 hafta kala kupa kaldıracağı kesinleşen sarı kırmızılılarda kutlama zamanı. Galatasaray kupa töreni kutlama programı belli olurken sahne alacak sanatçılar da duyurulmaya başladı. Peki; Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, saat kaçta ve nerede yapılacak? İşte, bugünkü kutlamanın detayları: