Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak’ın babası: Oğlum da gidince bütün ailemi kaybettim

Türkiye Cihan Emir Parlak'a ağladı. Koyu Galatasaray taraftarı olan Adıyamanlı Cihan Emir Parlak, depremden 62 saat sonra enkazdan çıkarılarak kurtarılmıştı. İki ayağı kesilen 12 yaşındaki Cihan ne yazık ki kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cihan Emir Parlak memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Daha önce depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Cihan'ın babası Nevres Parlak, oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek "Cihan da gidince bütün ailemi kaybettim. Artık ben de onun için Galatasaraylıyım" dedi.