Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak’ın babası: Oğlum da gidince bütün ailemi kaybettim

'CİHAN DA GİDİNCE ŞİMDİ BÜTÜN AİLEMİ KAYBETTİM'

Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta köyde olduğunu ve depreme uyanıkken yakalandığını anlatan Nevrez Parlak, deprem anında tüm ailesi ile birlikte çok korktuklarını anlattı. Oğlunun hastane sürecini gözyaşları içerisinde anlatan baba Nevrez Parlak, artık Cihan Emir için Galatasaraylı olduğunu belirterek, "Enkaz altında eşim Eda, kızım Ekin ve oğlum Fahri Fırat'ı kaybettim. Cihan Emir benim için teselli oldu. Cihan da gidince şimdi bütün ailemi kaybettim. Deprem gecesi ben köydeydim.