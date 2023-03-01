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Haberler Yaşam Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak'ın babası: Oğlum da gidince bütün ailemi kaybettim
Giriş Tarihi: 01.03.2023 20:05 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 20:05

Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak'ın babası: Oğlum da gidince bütün ailemi kaybettim

Türkiye Cihan Emir Parlak'a ağladı. Koyu Galatasaray taraftarı olan Adıyamanlı Cihan Emir Parlak, depremden 62 saat sonra enkazdan çıkarılarak kurtarılmıştı. İki ayağı kesilen 12 yaşındaki Cihan ne yazık ki kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cihan Emir Parlak memleketi Adıyaman'da toprağa verildi. Daha önce depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Cihan'ın babası Nevres Parlak, oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek "Cihan da gidince bütün ailemi kaybettim. Artık ben de onun için Galatasaraylıyım" dedi.

Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak’ın babası: Oğlum da gidince bütün ailemi kaybettim

CİHAN TÜRKİYE'NİN YÜREĞİNİ YAKTI

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde, Adıyaman'da enkaz altından çıkarılan ancak iki bacağını kaybeden ve bir süredir Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Cihan Emir Parlak, dün yaşamını yitirdi. 62 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılan Parlak, aynı zamanda fanatik bir Galatasaray taraftarıydı.

Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak’ın babası: Oğlum da gidince bütün ailemi kaybettim

Geçen günlerde Galatasaraylı futbolcular Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüntülü görüşen Parlak, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e İstanbul'a gelerek Fenerbahçe maçını tribünden izlemek istediğini söylemişti. Başkan Özbek de Cihan'a, "Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" diyerek cevap vermişti.

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Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak’ın babası: Oğlum da gidince bütün ailemi kaybettim

Tanju Çolak da Cihan'ı hastanede ziyaret ederek tüm takımın imzaladığı formayı hediye etmişti.

Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak’ın babası: Oğlum da gidince bütün ailemi kaybettim

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Tedavi gördüğü hastanede 17 günlük yaşam savaşını kaybeden Cihan Emir Parlak, Adıyaman'da merkeze bağlı Sarıgül köyünde toprağa verildi. Depremin ilk gününde eşini ve iki çocuğunu kaybeden baba Nevrez Parlak, oğlu Cihan Emir'in hayata veda etmesiyle tüm ailesini kaybetmenin acısını yaşadı.

Galatasaray taraftarı Cihan Emir Parlak’ın babası: Oğlum da gidince bütün ailemi kaybettim

'CİHAN DA GİDİNCE ŞİMDİ BÜTÜN AİLEMİ KAYBETTİM'
Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta köyde olduğunu ve depreme uyanıkken yakalandığını anlatan Nevrez Parlak, deprem anında tüm ailesi ile birlikte çok korktuklarını anlattı. Oğlunun hastane sürecini gözyaşları içerisinde anlatan baba Nevrez Parlak, artık Cihan Emir için Galatasaraylı olduğunu belirterek, "Enkaz altında eşim Eda, kızım Ekin ve oğlum Fahri Fırat'ı kaybettim. Cihan Emir benim için teselli oldu. Cihan da gidince şimdi bütün ailemi kaybettim. Deprem gecesi ben köydeydim.

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