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Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:12

Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, hangi tarihte?

Galatasaray'ın play-off rakibi Young Boys oldu. Geçen sezondan şampiyonlukla ayrılan sarı kırmızılı takım, bugünkü kura çekiminde İsviçre'nin köklü spor klüplerinden biri olan Young Boys'la eşleşti. Bu eşleşme üzerine Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihte sorusu sporseverler arasında yankı uyandırdı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı tarihi…

Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, hangi tarihte?

Galatasaray'ın play-off maçı için rakibi belli olurken maçın oynanacağı tarih araştırma konusu oldu. Bu kapsamda Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak sorusu gündeme oturdu. Belirlenen takımlar rövanş usulü oynanacak Play-off maçı sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar.

Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, hangi tarihte?

GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off etabından başlayacak. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekiminde Galatasaray'ın rakibi belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi İsviçre'den Young Boys oldu.

Galatasaray ilk maçını 20-21 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmasını ise 27-28 Ağustos tarihinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Maç saati ise henüz belli olmadı.

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Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, hangi tarihte?

YOUNG BOYS NERENİN TAKIMIHANGİ ÜLKENİN?
Galatasaray'ın rakibi olan Young Boys, İsviçre Ligi'nde mücadele ediyor.

Young Boys, tarihinde 17 kez şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, hangi tarihte?
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