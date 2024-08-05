Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
14:12
Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, hangi tarihte?
Galatasaray'ın play-off rakibi Young Boys oldu. Geçen sezondan şampiyonlukla ayrılan sarı kırmızılı takım, bugünkü kura çekiminde İsviçre'nin köklü spor klüplerinden biri olan Young Boys'la eşleşti. Bu eşleşme üzerine Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak, hangi tarihte sorusu sporseverler arasında yankı uyandırdı. İşte Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı tarihi…