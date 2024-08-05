Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, hangi tarihte?

Galatasaray'ın play-off maçı için rakibi belli olurken maçın oynanacağı tarih araştırma konusu oldu. Bu kapsamda Galatasaray Young Boys maçı ne zaman oynanacak sorusu gündeme oturdu. Belirlenen takımlar rövanş usulü oynanacak Play-off maçı sonucunda Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Peki, Galatasaray Şampiyonlar Ligi play-off maçı ne zaman, hangi tarihte? İşte detaylar.