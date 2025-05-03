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Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:23 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 10:23

GARANTİ BBVA son dakika açıklaması geldi! Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi?

Garanti Bankası 2 Mayıs tarihinde mobil uygulamaya yaşanan erişim sorunlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bilindiği üzere bankanın müşterileri uzun bir süredir hesaplarına erişim problemi yaşıyordu. Peki, Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi? İşte Garanti BBVA'nın X üzerinden yaptığı açıklama;

GARANTİ BBVA son dakika açıklaması geldi! Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi?

Garanti Bankası dün yaşanan erişim problemine ilişkin açıklamada bulundu. X üzerinden yapılan paylaşımda ayrıca tüm şubelerin bugün akşam 17.00'a kadar açık olduğu belirtildi. Peki, Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi?

GARANTİ BBVA son dakika açıklaması geldi! Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi?

Garanti BBVA mobil uygulamasında yaşanan soruna ilişkin açıklama geldi. Banka sorunun düzeldiğini belirtti. İşte gelen o paylaşım;

"İşlemlerinizi tüm kanallarımız üzerinden gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz.

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GARANTİ BBVA son dakika açıklaması geldi! Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi?

TÜM ŞUBELER BUGÜN 17:00'A KADAR AÇIK

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.

Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."

GARANTİ BBVA son dakika açıklaması geldi! Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi?