GARANTİ BBVA son dakika açıklaması geldi! Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi?

TÜM ŞUBELER BUGÜN 17:00'A KADAR AÇIK

Bunlara ek olarak 3 Mayıs Cumartesi günü tüm şubelerimizin 17:00'a kadar açık olacağını da ayrıca bilgilerinize sunarız.

Bu süreçten dolayı üzgün olduğumuzu içtenlikle tekrar ifade eder, anlayışınız ve sabrınız için teşekkür ederiz."