Haberler
Yaşam
GARANTİ BBVA son dakika açıklaması geldi! Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
10:23
GARANTİ BBVA son dakika açıklaması geldi! Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi?
Garanti Bankası 2 Mayıs tarihinde mobil uygulamaya yaşanan erişim sorunlarına ilişkin açıklamada bulundu. Bilindiği üzere bankanın müşterileri uzun bir süredir hesaplarına erişim problemi yaşıyordu. Peki, Garanti Bankası mobil uygulaması düzeldi mi? İşte Garanti BBVA'nın X üzerinden yaptığı açıklama;