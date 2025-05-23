Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir? Gassal 2. sezon için yayın tarih!

Gassal dizisi, ilk sezonuyla izleyicilere farklı bir deneyim sunarak büyük beğeni toplamıştı. Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteriyle ölüm ve yaşam arasındaki yolculuğu anlatan dizi, izleyicileri derinden etkilemişti. Şimdi ise dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda neler yaşanacak? İzleyiciler, Gassal'ın ikinci sezonunu hangi platformda ve ne zaman izleyebilecek?