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Haberler Yaşam Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir? Gassal 2. sezon için yayın tarih!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:59 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 22:59

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir? Gassal 2. sezon için yayın tarih!

İlk sezonuyla izleyicileri derinden etkileyen ve dijital platformlarda büyük ses getiren Gassal dizisi, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı yapım, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi mizahi bir dille ele alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise izleyiciler, Baki karakterinin yeni maceralarını merakla bekliyor. Peki, Gassal'ın yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir?

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir? Gassal 2. sezon için yayın tarih!

Gassal dizisi, ilk sezonuyla izleyicilere farklı bir deneyim sunarak büyük beğeni toplamıştı. Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakteriyle ölüm ve yaşam arasındaki yolculuğu anlatan dizi, izleyicileri derinden etkilemişti. Şimdi ise dizinin ikinci sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda neler yaşanacak? İzleyiciler, Gassal'ın ikinci sezonunu hangi platformda ve ne zaman izleyebilecek?

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir? Gassal 2. sezon için yayın tarih!

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni sezon haberi "Gassal 2. sezon 24 Mayıs'ta sadece tabii'de." açıklamasıyla sosyal medyadan duyuruldu.

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Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir? Gassal 2. sezon için yayın tarih!

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir? Gassal 2. sezon için yayın tarih!

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan dahil oldu.

Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir? Gassal 2. sezon için yayın tarih!

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.