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Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir? Gassal 2. sezon için yayın tarih!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
22:59
Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir? Gassal 2. sezon için yayın tarih!
İlk sezonuyla izleyicileri derinden etkileyen ve dijital platformlarda büyük ses getiren Gassal dizisi, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı yapım, ölüm ve yaşam arasındaki ince çizgiyi mizahi bir dille ele alarak dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi ise izleyiciler, Baki karakterinin yeni maceralarını merakla bekliyor. Peki, Gassal'ın yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, nereden izlenir?