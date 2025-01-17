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GASSAL 2. SEZON YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU? Heyecanlı bekleyiş başladı! TRT Tabii Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025
00:22
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlandığı ilk sezonuyla büyük ilgi gören Gassal, ikinci sezonuyla geri dönüyor. Geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanan dizinin çekimleri tamamlandı. Gassal, baş karakter Baki'nin geçmişiyle yüzleşmesini ve hayatın anlamını arayışını konu alıyor. Merakla beklenen yeni sezonda, oyuncu kadrosuna katılan sürpriz isimler dikkat çekmeyi başardı. Peki, TRT Tabii'nin sevilen yapımı Gassal 2. sezon ne zaman yayınlanacak?