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GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, nerede yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025
12:15
GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, nerede yayınlanacak?
Tabii platformunda ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Gassal ikinci sezon tanıtımını yayınlandı. Konusu ve kadrosuyla adından söz ettiren dizi Gassal Baki'nin hikâyesi ve sloganıyla takip edilmişti. Yeni sezonda genişletilmiş kadrosu ve yeni hikayeleriyle ekrana dönmesi beklenen dizinin yayın tarihi açıklandı. Peki, Gassal dizisinin yeni sezonu ne zaman, ve kadroda hangi isimler yer alacak?