Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, nerede yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.05.2025 12:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 12:15

GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, nerede yayınlanacak?

Tabii platformunda ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Gassal ikinci sezon tanıtımını yayınlandı. Konusu ve kadrosuyla adından söz ettiren dizi Gassal Baki'nin hikâyesi ve sloganıyla takip edilmişti. Yeni sezonda genişletilmiş kadrosu ve yeni hikayeleriyle ekrana dönmesi beklenen dizinin yayın tarihi açıklandı. Peki, Gassal dizisinin yeni sezonu ne zaman, ve kadroda hangi isimler yer alacak?

GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, nerede yayınlanacak?

Gassal'ın yeni sezon tarihi araştırılmaya başlamışken yayımlanan fragmanla tarih netleşti İlk sezonuyla TRT Tabii ekranında ses getiren dizi hikayesiyle ve oyuncularıyla izleyicileri ekran başında toplamıştı. Gassal Baki'nin yeni sezondaki hikayesi beklenirken tarih netleşti. Peki, Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak, kadroda hangi isimler yer alacak?

GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, nerede yayınlanacak?

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni sezonu"Gassal 2. sezon 24 Mayıs'ta sadece tabii'de." açıklamasıyla duyuruldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, nerede yayınlanacak?

GASSAL YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Gassal dizisinin ilk sezonundan itibaren izleyicilerin dikkatini çeken etkileyici hikaye, ikinci sezonuyla devam edecek. Yeni sezon fragmanı, diziyi takip edenlerden büyük ilgi gördü.

Hande Soral'ın kadın gassal karakteriyle katılacağı bu sezon, izleyicilerin heyecanla beklediği gelişmelere sahne olacak. Ayrıca, ikinci sezon fragmanında şarkıcı Bayhan'ın eşsiz yorumlarıyla katkıda bulunduğu, dizinin en çok beğenilen anlarından bazılarına yer verileceği dikkat çekiyor.

GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, nerede yayınlanacak?

GASSAL DİZİSİ KONUSU
"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

Yalnız ve kimsesiz bir adam olan Bâki, bir yandan öldüğünde kendisini yıkayacak birini ararken, diğer yandan hayata dair yeni anlamlar keşfetmeye çalışıyor. Bu süreçte kaçtığı geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Bâki'nin hikâyesi, ölüm korkusu, yalnızlık ve yaşamın anlamı üzerine derin bir yolculuk sunuyor.

GASSAL DİZİSİ 2.SEZON TARİHİ BELLİ OLDU! TRT Tabii’de Gassal yeni sezonu ne zaman, nerede yayınlanacak?

Gassal dizisi ölüm ile hayat arasındaki ince çizgiyi mizahi unsurlar eşliğinde sorguluyor. Kara komedi türündeki dizinin senaryosu Sümeyye Karaarslan tarafından kaleme alındı.

Ahmet Kural'ın gassal Baki karakterine hayat verdiği dizinin ilk sezonunda Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu, Serkan Ercan, Eren Balkan, Ebru Cündübeyoğlu ve Demir Karahan gibi önemli isimler de bulunuyor.