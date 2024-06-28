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Gazi Koşusu ne zaman 2024, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 98. Gazi koşusu programı ve yarışacak atlar
Giriş Tarihi: 28.06.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024
18:33
Gazi Koşusu ne zaman 2024, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 98. Gazi koşusu programı ve yarışacak atlar
Gazi Koşusu ne zaman 2024 sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 98. kez düzenlenecek. İstanbul Bakırköy Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak olan tarihi koşu, at yarışçılığının derbisi olarak görülüyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak? İşte Gazi Koşusu programı 2024.