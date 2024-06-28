Gazi Koşusu ne zaman 2024, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 98. Gazi koşusu programı ve yarışacak atlar

98. GAZİ KOŞUSU BİLET FİYATLARI NE KADAR, GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?

Gazi Koşusu, genellikle 22 atın katıldığı, o yılın en iyi performans gösteren atları ile son yıllarda en iyi çıkış yapan jokeylerin bir araya geldiği bir organizasyondur. Gazi Koşusu geçtiğimiz yıllarda ücretsiz olarak izlenebiliyordu. Bu yıl için henüz bir açıklama yapılmadı.