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Haberler Yaşam Gazi Koşusu ne zaman 2024, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 98. Gazi koşusu programı ve yarışacak atlar
Giriş Tarihi: 28.06.2024 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 18:33

Gazi Koşusu ne zaman 2024, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 98. Gazi koşusu programı ve yarışacak atlar

Gazi Koşusu ne zaman 2024 sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu bu yıl 98. kez düzenlenecek. İstanbul Bakırköy Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak olan tarihi koşu, at yarışçılığının derbisi olarak görülüyor. Peki, Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olacak? İşte Gazi Koşusu programı 2024.

Gazi Koşusu ne zaman 2024, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 98. Gazi koşusu programı ve yarışacak atlar

2024 Gazi Koşusu için geri sayım başladı. 98. Gazi Koşusu Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak. At yarışı tutkunları birbirinden iddialı atlar katılacağı koşuda birçok yarış da izleyicilerle buluşacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenlenen Gazi Koşusu programı araştırılıyor. Peki; Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta başlıyor?

Gazi Koşusu ne zaman 2024, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 98. Gazi koşusu programı ve yarışacak atlar

98. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?
Gazi Koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türk atçılığının en önemli yerlerinden olan Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak olan yarış saat 17.15'te başlayacak.

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Gazi Koşusu ne zaman 2024, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 98. Gazi koşusu programı ve yarışacak atlar

98. GAZİ KOŞUSU BİLET FİYATLARI NE KADAR, GİRİŞ ÜCRETLİ Mİ?
Gazi Koşusu, genellikle 22 atın katıldığı, o yılın en iyi performans gösteren atları ile son yıllarda en iyi çıkış yapan jokeylerin bir araya geldiği bir organizasyondur. Gazi Koşusu geçtiğimiz yıllarda ücretsiz olarak izlenebiliyordu. Bu yıl için henüz bir açıklama yapılmadı.

Gazi Koşusu ne zaman 2024, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 98. Gazi koşusu programı ve yarışacak atlar

GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NE KADAR?
Koşuda bu yılki birincilik ikramiyesi 13.500.000 TL olarak belirlendi. 98. Gazi Koşusu'nda ikinciye 5.400.000 TL, üçüncüye 2.700.000 TL, dördüncüye 1.350.000 TL ve beşinciye ise 675.000 TL ikramiye dağıtılacak.

Gazi Koşusu ne zaman 2024, saat kaçta ve hangi kanalda yayımlanacak? 98. Gazi koşusu programı ve yarışacak atlar

98. Gazi Koşusu'na 22 asıl 2'si yedek olmak üzere toplam 24 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 5'i de dişi taylardan oluşacak.

30 Haziran Pazar günü koşulacak olan yarışların jokey deklareleri 28 Haziran Cuma günü yapılacak.

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