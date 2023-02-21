Haberler Yaşam Gaziantep deprem risk haritası 2023: Diri fay hattı haritası ile Gaziantep fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor?

Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 16:45

Gaziantep deprem risk haritası 2023: Diri fay hattı haritası ile Gaziantep fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor?

7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından yıkıma ve can kaybına neden olan iller arasında Gaziantep de yer aldı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Hatay depremi ile birlikte bölgede risk yeniden gündemdeki yerini aldı. Gaziantep diri fay hattı haritası da araştırılıyor. 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek hatları belirten diri fay hatları Gaziantep deprem risk haritası sonuçlarını ortaya koyuyor. Peki, Gaziantep diri fay hattı nerelerden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor? İşte, tüm merak edilenler…