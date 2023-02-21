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Haberler Yaşam Gaziantep deprem risk haritası 2023: Diri fay hattı haritası ile Gaziantep fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 16:45

Gaziantep deprem risk haritası 2023: Diri fay hattı haritası ile Gaziantep fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor?

7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından yıkıma ve can kaybına neden olan iller arasında Gaziantep de yer aldı. Geçtiğimiz gün gerçekleşen Hatay depremi ile birlikte bölgede risk yeniden gündemdeki yerini aldı. Gaziantep diri fay hattı haritası da araştırılıyor. 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek hatları belirten diri fay hatları Gaziantep deprem risk haritası sonuçlarını ortaya koyuyor. Peki, Gaziantep diri fay hattı nerelerden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor? İşte, tüm merak edilenler…

Gaziantep deprem risk haritası 2023: Diri fay hattı haritası ile Gaziantep fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor?

Gaziantep diri fay haritası gündemdeki yerini aldı. Yüzyılın felaketi ardından etkilenen bölgede artçılar devam ediyor. 6.4 şiddetindeki Hatay depremi ardından afet bölgesinde yeniden deprem yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu. Gaziantep deprem risk haritası üzerinde araştırmalar sürüyor. Peki, Gaziantep diri fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçelerde var? İşte, detaylar…

Gaziantep deprem risk haritası 2023: Diri fay hattı haritası ile Gaziantep fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor?

GAZİANTEP DEPREM RİSKİ HARİTASI

Doğu Anadolu fay hattına 40 kilometre uzaklıkta bulunan Gaziantep 3. Derece deprem bölgesi olmasına karşın yüzyılın felaketinde fay hattına yakınlığı sebebiyle can ve mal kaybı yaşadı.

Öte yandan ilde 5.5 ve üzerinde deprem üretebilecek diri fay zonları da bulunuyor.

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Gaziantep deprem risk haritası 2023: Diri fay hattı haritası ile Gaziantep fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor?

GAZİANTEP DİRİ FAY HATTI NERELERDEN GEÇİYOR?

Kahramanmaraş depreminden etkilenen Gaziantep'in Islahiye ilçesinde diri fay hattı bulunuyor. Buna göre bu ilçede risk artarken kırılmayan noktalarda yaşanacak sarsıntılar ili etkileyebilecek seviyede bulunuyor.

Gaziantep deprem risk haritası 2023: Diri fay hattı haritası ile Gaziantep fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor?

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Gaziantep'in de içinde yer aldığı 3. Derece risk taşıyan iller şöyle:

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Gaziantep deprem risk haritası 2023: Diri fay hattı haritası ile Gaziantep fay hattı nereden geçiyor, hangi ilçeler deprem riski taşıyor?
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