Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesi, illerde sahur ve iftar vakitlerinin saatlerini şehir sakinlerine duyuruyor. 30 günlük olarak hazırlanan imsakiye her il için ayrı olarak hazırlandı. Gaziantep İmsakiye de hazırlanan takvimler arasında yer alıyor. Şehrin sakinleri "Gaziantep iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta" sorularına yanıt arıyor. Gaziantep imsak vakti ile oruçlarına başlayacak olan Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. İşte Gaziantep İmsakiye 2022 ile sahur ve iftar vakitleri…