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Haberler Yaşam Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 04.04.2022 11:52 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 12:04

Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesi, illerde sahur ve iftar vakitlerinin saatlerini şehir sakinlerine duyuruyor. 30 günlük olarak hazırlanan imsakiye her il için ayrı olarak hazırlandı. Gaziantep İmsakiye de hazırlanan takvimler arasında yer alıyor. Şehrin sakinleri "Gaziantep iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta" sorularına yanıt arıyor. Gaziantep imsak vakti ile oruçlarına başlayacak olan Müslümanlar, akşam ezanıyla birlikte iftar yapacak. İşte Gaziantep İmsakiye 2022 ile sahur ve iftar vakitleri…

Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

11 ayın sultanı Ramazan, buruk geçen iki yılın ardından eski günlerdeki gibi karşılandı. Sahur ve iftar sofraları kalabalıklaşırken camilerde cemaatler hazırlandı ve teravih namazları kılınmaya başladı. Bununla birlikte her gün gündemde yer alan sahur ve iftar vakitleri illerde sorgulanıyor. Gaziantep de o iller arasında yerini aldı. "Gaziantep iftar vakti ve Gaziantep sahur vakti saat kaçta?" soruları yanıt arıyor. Sorular, 2022 Gaziantep İmsakiye ile yanıt buldu. Diyanet takvimi ile belli olan vakitler yayınlandı. İşte Gaziantep İmsakiye ile vakitler…

Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Ramazan ayında 30 günlük iftar vakti ve sahur saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. >> Gaziantep İmsakiye << linkine tıklayarak tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz. >> Gaziantep İftar Vakti << linkine tıklayıp iftar saat kaçta sorusuna cevap bulabilirsiniz.

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Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Gaziantep İmsakiye 2022 - İftar Vakti Ve Sahur Saati

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04.43

İftar Vakti: 19.02

5 Nisan Salı:

Sahur Vakti: 04.42

İftar Vakti: 19.03

6 Nisan Çarşamba:

Sahur Vakti: 04.40

İftar Vakti: 19.04

7 Nisan Perşembe:

Sahur Vakti: 04.38

İftar Vakti: 19.05

8 Nisan Cuma:

Sahur Vakti: 04.37

İftar Vakti: 19.05

Ramazan ayı 30 günlük Gaziantep İmsakiye 2022 için tıklayınız.

Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Gaziantep Teravih Namazı Saatleri

Gaziantep'te 4 Nisan Pazartesi günü teravih namazı 20.19'da kılınacak.

Gaziantep 4 Nisan Pazartesi: 20.19

Gaziantep 5 Nisan Salı: 20.20

Gaziantep 6 Nisan Çarşamba: 20.21

Gaziantep 7 Nisan Perşembe: 20.22

Gaziantep iftar vakti saat kaçta? Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Diyanet, Teravih namazı hükmü ile ilgili şu cevabı veriyor:

Sözlükte rahatlatmak, dinlendirmek anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan teravih, dinî bir terim olarak, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir namazı arasında kılınan nafile namaz demektir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) ashabıyla beraber cemaat hâlinde bu namazı kılmış, onların iştiyakını görünce farz olur endişesiyle cemaatle kılmayı terk ederek yalnız kılmaya devam etmiştir (Buhârî, Salâtü't-terâvîh, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 177-178). Yine Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan namazını (Teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır." (Buhârî, Salâtü't-Teravih, 1; Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 173) buyurarak teravih namazına teşvik etmiştir. Bu bakımdan teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnet-i müekkededir.

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