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Haberler Yaşam Gaziantep İmsakiye! 2022 Gaziantep imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu
Giriş Tarihi: 31.03.2022 11:16 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 11:16

Gaziantep İmsakiye! 2022 Gaziantep imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Mübarek Ramazan ayı için geri sayım sürerken İmsakiye takvimi ile Gaziantep iftar saati vakti belli oldu. 3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Oruç tutacaklar için Diyanet Gaziantep İmsakiyesinde iftar ile sahur yanı sıra sabah ve akşam namazı saatleri yer aldı. Peki 2022 Gaziantep imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri ne zaman? İşte Gaziantep iftar vakti saatleri

Gaziantep İmsakiye! 2022 Gaziantep imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Gaziantep İmsakiye 2022 yayınlandı. Ramazan ayı 2 Nisan tarihi itibariyle başlayacak ve Mayıs ayında belirtilen tarihte sonra erecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Gaziantep ilimizde yaşayan vatandaşlarımız için Gaziantep'te iftar saat kaçta, imsak vakti ne zaman, ezan vakti kaçta sorusu yanıt bulmuş oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Gaziantep İmsakiye takvimi ile il genelinde imsak, sahur ve iftar saati öğrenilebiliyor. İşte, Gaziantep iftar saati, imsak ve sahur vakitleri 2022

Gaziantep İmsakiye! 2022 Gaziantep imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

GAZİANTEP İMSAKİYE İLE 2022 İFTAR SAATLERİ BELLİ OLDU!

İftar saat kaçta, sahur ne zaman, imsak vakti ne zaman gibi sorularla Gaziantep İmsakiye takvimini araştıranlar doğru adresteler! İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiye;

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GAZİANTEP'TE İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 günlük Gaziantep İmsakiyesinde sahur vakti ve iftar saati ile birlikte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri de yer alıyor.

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Gaziantep İmsakiye! 2022 Gaziantep imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

RAMAZAN AYI ÖNEMİ VE ANLAMI

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Gaziantep İmsakiye! 2022 Gaziantep imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

NOT: İl İl iftar vakitleri ve sahur saati için İmsakiye linkine tıklayabilirsiniz.

Gaziantep İmsakiye! 2022 Gaziantep imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu
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