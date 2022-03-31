Gaziantep İmsakiye! 2022 Gaziantep imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri belli oldu

Mübarek Ramazan ayı için geri sayım sürerken İmsakiye takvimi ile Gaziantep iftar saati vakti belli oldu. 3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Oruç tutacaklar için Diyanet Gaziantep İmsakiyesinde iftar ile sahur yanı sıra sabah ve akşam namazı saatleri yer aldı. Peki 2022 Gaziantep imsakiye ile iftar vakti, sahur saati, imsak vakitleri ne zaman? İşte Gaziantep iftar vakti saatleri