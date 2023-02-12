Haberler Yaşam Gaziantep ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Gaziantep’te ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Giriş Tarihi: 12.02.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 11:58

Gaziantep ölü ve yaralı sayısı 12 Şubat | Kahramanmaraş depreminde Gaziantep’te ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Gaziantep ölü yaralı sayısı son durum merak ediliyor. Türkiye, 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki şiddetli Kahramanmaraş depremi ile sarsıldı. 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremin 7. gününde de arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altından gelecek güzel haberler için umut dolu bekleyiş sürerken "Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?" soruları yanıt arıyor. Asrın felaketi olarak nitelenen depremde hayatını kaybeden ve yaralananların sayısı AFAD ve hükümet yetkilileri tarafından açıklanıyor. Peki, Kahramanmaraş depreminde Gaziantep'te ölü ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı? İşte Gaziantep depremi ölü ve yaralı sayısı