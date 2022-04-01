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Haberler Yaşam Gaziantep sahur ve iftar vakti belli oldu! Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:58

Gaziantep sahur ve iftar vakti belli oldu! Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

On bir ayın sultanı Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca iftar ve imsak vakitleri duyuruldu. Oruçlarını Gaziantep il genelinde açacaklar ise heyecanla okunacak akşam ezanını ve iftar saatini beklemeye koyuldu. Sahur vaktinde kalkılıp yemek yenilip su içilir. Ardından imsak vaktinin girmesiyle birlikte oruca niyet edilir. Akşam ezanı vaktinin girmesiyle birlikte de oruç açılır. Peki Gaziantep iftar vakti kaçta? 2022 Gaziantep İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte bilgiler…

Gaziantep sahur ve iftar vakti belli oldu! Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 İmsakiye bilgileri ile Gaziantep iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için Gaziantep sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Gaziantep İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte, 2022 Gaziantep iftar saati vakitleri

Gaziantep sahur ve iftar vakti belli oldu! Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

GAZİANTEP İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR SAATLERİ 2022

Ramazan imsakiyesi ile Gaziantep iftar vakti ve sahur saatleri bilgilerini öğrenebilirsiniz. Diyanet'ten yayınlanan verileri göre Gaziantep iftar saati ve sahur vakti şu şekilde;

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:47

İlk İftar Vakti: 19:00

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:45

İftar Vakti: 19:01

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:43

İftar Vakti: 19:02

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:42

İftar Vakti: 19:03

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:40

İftar Vakti: 19:04

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Gaziantep sahur ve iftar vakti belli oldu! Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

GAZİANTEP TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

Gaziantep 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:15'tekılınacak.

Gaziantep 2 Nisan Cumartesi: 20:17

Gaziantep 3 Nisan Pazar: 20:18

Gaziantep 4 Nisan Pazartesi: 20:19

Gaziantep 5 Nisan Salı: 20:20

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

GAZİANTEP'TE HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Şahinbey EKREM ÖZDİL C.
Şahinbey EKREM ÖZDİL C.
Araban MERKEZ C.
Şahinbey KARATAŞ ERUSLU C.
Şahinbey TEKKE C.
Şehitkamil H.NAZİRE ERUSLU C.
Şahinbey ŞEYH FETHULLAH C.
Şahinbey HZ.AMİNE C.
İslahiye MÜFTÜLÜK SİTESİ C.
İslahiye MÜFTÜLÜK SİTESİ C.
Şehitkamil MEMİK ŞEKER C.
Nizip HZ.ALİ C.
Şahinbey NURİ MEHMETPAŞA C.
Gaziantep sahur ve iftar vakti belli oldu! Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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