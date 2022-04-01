Gaziantep sahur ve iftar vakti belli oldu! Gaziantep İmsakiye 2022 ile iftar saati, teravih ve sahur vakti saat kaçta okunuyor?

On bir ayın sultanı Ramazan ayında Diyanet İşleri Başkanlığı'nca iftar ve imsak vakitleri duyuruldu. Oruçlarını Gaziantep il genelinde açacaklar ise heyecanla okunacak akşam ezanını ve iftar saatini beklemeye koyuldu. Sahur vaktinde kalkılıp yemek yenilip su içilir. Ardından imsak vaktinin girmesiyle birlikte oruca niyet edilir. Akşam ezanı vaktinin girmesiyle birlikte de oruç açılır. Peki Gaziantep iftar vakti kaçta? 2022 Gaziantep İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakti saat kaçta? İşte bilgiler…