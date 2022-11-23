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Haberler Yaşam GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:07

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ sosyal konut kura çekimi 250 bin konut için devam ediyor. Güncellenen kura takvimi ile bugün Gaziantep kuraları Şehitkamil ilçesi ile tamamlanıyor. Nizip, Islahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Şahinbey 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile açıklandı. Bugün kesinlik kazanacak başvuru sonuçları ardından sorgulama işlemleri başlayacak. Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı takip ediliyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kuraları engelli, genç, emekli kategorilerinde çekiliyor. Peki, Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama…

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

Gaziantep TOKİ kura çekilişi sonuçları canlı yayın ile ekrana yansımaya devam ediyor. Bugün kesinlik kazanacak TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Şehitkamil sonuçları ile birlikte netlik kazanacak Antep sosyal konut kurası hak sahiplerini belirleyecek. Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı sık sık ziyaret ediliyor. İşte, Gaziantep TOKİ kura çekiliş sonuçları ile başvuru sonucu sorgulama…

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ KURA ÇEKİMİ GAZİANTEP VE ELAZIĞ'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 23 Kasım bugün Elazığ ve Gaziantep'te çekiliş var:

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ GAZİANTEP KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Antep kura çekimi 18 Kasım saat 10.00'da başladı. İşte TOKİ Gaziantep evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

GAZİANTEP NİZİP: 750 KONUT

GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP: 374

GAZİANTEP NURDAĞI: 200

GAZİANTEP ARABAN: 150

GAZİANTEP YAVUZELİ: 100

GAZİANTEP KARKAMIŞ: 50

GAZİANTEP ŞAHİNBEY: 4200

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL: 4000

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

2022 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

Gaziantep TOKİ kura sonuçları için

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

İLK EVİM TOKİ KURALARI HAKKINDA DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

2022 TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCEL

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut

23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek

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