Haberler Yaşam GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:07

GAZİANTEP TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 23 Kasım 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı canlı yayında!

TOKİ sosyal konut kura çekimi 250 bin konut için devam ediyor. Güncellenen kura takvimi ile bugün Gaziantep kuraları Şehitkamil ilçesi ile tamamlanıyor. Nizip, Islahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Şahinbey 2022 Gaziantep TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile açıklandı. Bugün kesinlik kazanacak başvuru sonuçları ardından sorgulama işlemleri başlayacak. Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı takip ediliyor. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kuraları engelli, genç, emekli kategorilerinde çekiliyor. Peki, Gaziantep TOKİ kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, TOKİ Gaziantep kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama…