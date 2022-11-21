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Haberler Yaşam Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama: Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile 2+1 3+1 konut sonuçları
Giriş Tarihi: 21.11.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 14:32

Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama: Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile 2+1 3+1 konut sonuçları

Gaziantep TOKİ kura çekimi sonuçları 21 Kasım 2022 (bugün) belli oluyor. Geçtiğimiz hafta başlayan Antep sosyal konut kuraları devam ediyor. Nizip, Islahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Şahinbey ilçeleri için Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Ardından Şehitkamil ilçesi için çekiliş gerçekleştirilecek. Bugün TOKİ Gaziantep kura sonuçları kesinleşecek. Kazanan isimleri canlı yayın ile takip edecek adaylar toplamda 10 bin 24 konutun hak sahiplerine ulaştırılmasını ilgiyle takip ediyor. İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı!

Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama: Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile 2+1 3+1 konut sonuçları

Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile takip ediliyor. Bugün tamamlanacak TOKİ Şahinbey kura sonuçları, bu ilçede bulunan 4 bin 200 konutun hak sahiplerini belirleyecek. Gaziantep TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. 2+1 3+1 isim listesi engelli, genç, emekli kategorilerinde kazanan adayları buluyor. Sonuçlar canlı olarak Youtube kanalında ekrana yansıyor. Peki, Gaziantep TOKİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ Gaziantep sonuçları isim listesi…

Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama: Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile 2+1 3+1 konut sonuçları

TOKİ KURA ÇEKİMİ GAZİANTEP VE ERZİNCAN'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 21 Kasım bugün Erzincan ve Gaziantep'te çekiliş var:

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Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama: Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile 2+1 3+1 konut sonuçları

TOKİ GAZİANTEP KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

9 ilçede toplamda 10 bin 24 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Gaziantep kura çekimi 18-23 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayacak kuralar Şehitkamil Belediyesi Atatürk Spor Merkezi'nde olacak.

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama: Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile 2+1 3+1 konut sonuçları

18 Kasım 2022: Nizip, Islahiye

19 Kasım 2022: Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış

20-21 Kasım 2022: Şahinbey

22-23 Kasım 2022: Şehitkamil

Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama: Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile 2+1 3+1 konut sonuçları

TOKİ GAZİANTEP KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Antep kura çekimi 18 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Gaziantep evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

GAZİANTEP NİZİP: 750 KONUT

GAZİANTEP ISLAHİYE 6. ETAP: 374

GAZİANTEP NURDAĞI: 200

GAZİANTEP ARABAN: 150

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