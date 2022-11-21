Haberler Yaşam Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama: Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile 2+1 3+1 konut sonuçları

Giriş Tarihi: 21.11.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 14:32

Gaziantep TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi sorgulama: Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı yayın ile 2+1 3+1 konut sonuçları

Gaziantep TOKİ kura çekimi sonuçları 21 Kasım 2022 (bugün) belli oluyor. Geçtiğimiz hafta başlayan Antep sosyal konut kuraları devam ediyor. Nizip, Islahiye, Nurdağı, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Karkamış, Şahinbey ilçeleri için Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri başladı. Ardından Şehitkamil ilçesi için çekiliş gerçekleştirilecek. Bugün TOKİ Gaziantep kura sonuçları kesinleşecek. Kazanan isimleri canlı yayın ile takip edecek adaylar toplamda 10 bin 24 konutun hak sahiplerine ulaştırılmasını ilgiyle takip ediyor. İşte, 2+1 3+1 isim listesi ile Gaziantep TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı!