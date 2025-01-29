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Gaziantep'te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şey planlıymış!
Giriş Tarihi: 29.01.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
13:45
Gaziantep'te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şey planlıymış!
Gaziantep'te eski kocası tarafından parkta silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanan Fatma Köklü, 9 günlük yaşam savaşını kaybetti. Katil zanlısının, eski eşini parka öldürmek için çağırdığı ve evden çıkarken de çocuklarına, "Bugün annenizi öldüreceğim" dediği ortaya çıktı.