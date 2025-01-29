Gaziantep’te kan donduran olay! Konuşma bahanesiyle parka çağırdı sonrası korkunç... Meğer her şey planlıymış!

'ÇOCUKLAR SENİ ÖZLEDİ GÖRMEK İSTİYOR'

'Çocuklar seni özledi görmek istiyor' gibi bahanelerle yanına çağırıyordu. Kız kardeşim nafaka talep etmedi. Kız kardeşim yeni Umre'den geldi. Daha önce de birçok kez görüşmek istemiş. Kız kardeşim son kez 'beni arama, rahatsız etme' demek için gitmiş yanına. Bu cinayeti kafasında tasarlamış hatta oğluna 'annenizi bugün öldüreceğim' demiş.