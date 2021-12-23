Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e pitbull saldırdığı video milyonların yüreğini dağladı. Beslenmesi yasak olan bu köpek cinsinin sahiplerinden üç kişi olayla ilgili gözaltına alındı. Öte yandan vatandaşlar "Gaziantep'te pitbullun saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu, öldü mü?" gibi sorulara yanıt arıyor. İnfiale neden olan ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında küçük kızın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Peki, Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl? İşte videosu milyonları ayağa kaldıran korkunç olayın ayrıntıları...