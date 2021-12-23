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Haberler Yaşam Gaziantep’te pitbullun saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl? Köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş videosu infial yarattı!
Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:30

Gaziantep’te pitbullun saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl? Köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş videosu infial yarattı!

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'e pitbull saldırdığı video milyonların yüreğini dağladı. Beslenmesi yasak olan bu köpek cinsinin sahiplerinden üç kişi olayla ilgili gözaltına alındı. Öte yandan vatandaşlar "Gaziantep'te pitbullun saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu, öldü mü?" gibi sorulara yanıt arıyor. İnfiale neden olan ve sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında küçük kızın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Peki, Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl? İşte videosu milyonları ayağa kaldıran korkunç olayın ayrıntıları...

Gaziantep’te pitbullun saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl? Köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş videosu infial yarattı!

Gaziantep'te 4 yaşındaki küçük bir kız çocuğunun pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrağı anların videosu geçtiğimiz gün milyonları ayağa kaldırdı. Küçük Asiye'nin sağlık durumunun oldukça ağır olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturmada köpek sahiplerinden üç kişi gözaltına alındı. Öte yandan "Gaziantep'te pitbullun saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl, yaşıyor mu, öldü mü?" soruları yanıt arıyor. İşte Gaziantep'te pitbullun saldırdığı küçük kız Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin detaylar...

Gaziantep’te pitbullun saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl? Köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş videosu infial yarattı!

ASİYE ATEŞ SAĞLIK DURUMU

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, iki köpek güçlükle yakalanarak barınağa götürüldü.

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Gaziantep’te pitbullun saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl? Köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş videosu infial yarattı!

Olay, öğleden sona Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sitenin bahçesindeki basketbol sahasında oyun oynayan 4 yaşındaki A.A., iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırı esnasında köpekler, talihsiz çocuğu yüzünden ve göğüs kısmından ısırdı.

Gaziantep’te pitbullun saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl? Köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş videosu infial yarattı!

AĞIR YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay sonrası çığlıkları ve sesleri duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Köpek saldırısı sonucu ağır yaralanan çocuk tedaviye alındı. Küçük kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gaziantep’te pitbullun saldırdığı Asiye Ateş kimdir, son sağlık durumu nasıl? Köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş videosu infial yarattı!

KÖPEKLER GÜÇLÜKLE YAKALANARAK BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

Küçük kız çocuğuna saldırarak ağır yaralayan pitbull cinsi iki köpek ise ihbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ekipleri tarafından güçlükle yakalandı. Yakalanan saldırgan iki köpek, boyunlarına geçirilen uzun tasmalarla zor zapt edilerek araca konuldu. İki köpek, barınağa götürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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