Haberler Yaşam Gebze'deki bina faciasından geriye bu not ve fotoğraf kaldı! O sözler yürekleri dağladı...
Giriş Tarihi: 30.10.2025 19:38

Gebze'deki bina faciasından geriye bu not ve fotoğraf kaldı! O sözler yürekleri dağladı...

Türkiye, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada hayatını kaybedenlerin acısını yaşıyor. Anne baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği, 18 yaşındaki kızları Dilara Bilir'in ise enkazdan sağ çıkarıldığı faciadan geriye bir not ve fotoğraf kaldı. O notta yazanlar ise yürekleri dağladı...

Kocaeli'nin Gebze'de çöken binanın enkazında kalan Levent ve Emine Bilir çiftinin de cansız bedeni çıkarıldı. Olaydan 19 saat sonra baba Bilir'in cansız bedenine ulaşan ekipler, kısa süre süre sonra eşi Emine Bilir'in de cesedine ulaşıldı. Anne Bilir'in de cansız bedeni enkazdan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMALAR SONLANDIRILDI

Enkazın bulunduğu bölgede açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, aynı aileden 1 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, anne, baba ve 2 kardeşin hayatını kaybettiğini bildirdi. Aktaş, son olarak annenin de cansız bedeninin çıkarılmasının ardından 913 kişilik bir ekiple gerçekleştirilen Aslan apartmanı enkazında arama- kurtarma çalışmalarının sonlandırıldığını bildirdi.

Gebze'de çöken apartmanda hayatını kaybeden Levent Bilir ile eşi Emine ve çocukları Muhammed Emir ve Hayrunnisa Bilir'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı (YRP) Fatih Erbakan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile çok sayıda vatandaş katıldı. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bilir ailesi, Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Enkaz altından 8 saat sonra sağ çıkarılan ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi nedeniyle cenazeye katılamadı. Bilir'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

YÜREKLERİ DAĞLAYAN FOTOĞRAF VE NOT...

Enkazdan aileye ait çıkan fotoğraf ve notlar ise yürekleri dağladı.

Duvara asılı olan notta, "İyi doğdun ortancamız" yazısı ve Nisa'ya ait fotoğraf dikkat çekti.

BABADAN GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Ailesiyle birlikte yaşamını yitiren baba Levent Bilir'in, Gebze ve çevresinde kombi tamirciliği yaptığı öğrenildi. Bilir'den geriye, bir sosyal medya kullanıcısının "reklam değil tavsiye" notuyla paylaştığı ve "@gebkom406" adlı iş hesabını etiketlediği video kaldı.

Videoda, Levent Bilir'in bir kombiye müdahale ettiği ve bu sırada gülümsediği görülüyor. Kaydı yapan kişinin "Sabah geldi kahvaltı da aldı arkadaşlar. Kombi arızalandı, şimdi kombi tamirine geldin" sözlerine karşılık Bilir'in "Kısmet diyelim biz buna" yanıtını verdiği duyuluyor.

Görüntülerde, videoyu çeken kişinin "Gebze ve civarında kombi arızası olursa Levent abiye ulaşın. İşinde iyidir" sözleriyle Bilir'i tavsiye ettiği anlar da yer alıyor.

DİLARA'DAN KAHREDEN SORU: SÜREKLİ...

Enkazda hayatını kaybeden baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, büyük bir acı yaşadıklarını, bu süreçte devletin tüm teşkilatlarıyla kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Binayla alakalı yeğeninin kendisine daha önce herhangi bir bilgi aktarmadığını anlatan Memoğlu, şöyle devam etti:

"Yeğenim bir süre önce buradaki binaya taşındı. Taşındığından bile haberimiz yok. Hiç evine gelemedim. Bu bölgede olduğunu biliyordum. Binanın yıkıldığını duyduğumda yeğenimin binası olduğunu bilmiyordum. Sadece 'Yardımım olur mu?' diye geldim."

Memoğlu, yeğenlerinin enkazda kaldığını öğrendiğinde içler acısı durumla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Sabah saat 07.30'da haberi duyar duymaz yola çıktım. Yardım etmek için geldim ama olay yerinde içler acısı bir durum vardı. Şaşırdım. Bir an evvel enkazdan çıkarmak için uğraştık." diye konuştu.

Allah'ın, yeğeni Dilara'yı kendilerine bağışladığını dile getiren Memoğlu, "Sağlık durumu gayet iyi, kolunda kırık var. Sürekli olayın nasıl olduğunu soruyor. Yanına gittim, gördüm. 'İyiyim' dedi ama olayı soruyor biz de söylemedik. Deprem olduğunu düşünüyor." dedi.

