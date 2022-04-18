Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gece 12'den sonra müzik ses yasağı kalktı mı? 00.00'dan sonra müzik yasağı kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:57

Gece 12'den sonra müzik ses yasağı kalktı mı? 00.00'dan sonra müzik yasağı kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?

Gece 12'den sonra müzik yasağı uygulaması ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ünlü popçu Demet Akalın konuyla ilgili talepte bulunduğunu ifade ettiği duyurdu. Bilindiği üzere koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında 81 il genelinde 00.00 itibarıyla mekan, konser, düğün gibi organizasyonlarda ses kısıtlaması uygulamaya geçmişti. Bu noktada "Gece 12'den sonra müzik ses yasağı kalktı mı, kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?" soruları gündeme taşındı. İşte 00.00'dan sonra müzik yasağı ile ilgili gelen son dakika açıklamasının detayları...

Gece 12’den sonra müzik ses yasağı kalktı mı? 00.00’dan sonra müzik yasağı kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?

Demet Akalın'dan 12'den sonra müzik yasağı açıklaması geldi. Sanatçılar adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu kısıtlamanın kaldırılması talebini ilettiğini duyuran ünlü popçunun açıklamasının ardından binlerce kişi "Gece 12'den sonra müzik ses yasağı kalktı mı, kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bakan Soylu konuyla ilgili yaptığı açıklamada konuyu değerlendireceklerini bildirmişti. Peki, Gece 12'den sonra müzik ses yasağı kalktı mı, kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak? İşte detaylar...

Gece 12’den sonra müzik ses yasağı kalktı mı? 00.00’dan sonra müzik yasağı kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?

GECE 12'DEN SONRA MÜZİK SES YASAĞI KALKTI MI?

Şarkıcı Demet Akalın, Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar programında görüştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gece 00.00'dan sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasını rica ettiğini söyledi. Akalın, Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ve çalışmalara başlayacaklarının sözünü aldığını belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gece 12’den sonra müzik ses yasağı kalktı mı? 00.00’dan sonra müzik yasağı kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?

00.00'DAN SONRA MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

Henüz konuyla ilgili bir karar duyurulmadı. Ancak daha önce Bakan Soylu, Saat 24.00'ten sonra müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kültür Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla konuyu değerlendireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Gece 12’den sonra müzik ses yasağı kalktı mı? 00.00’dan sonra müzik yasağı kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?

Konuyla ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Cenk Eren, "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

"ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAKLARININ SÖZÜNÜ ALDIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını da ifade eden Akalın, "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA