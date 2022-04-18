Haberler Yaşam Gece 12'den sonra müzik ses yasağı kalktı mı? 00.00'dan sonra müzik yasağı kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:54 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 11:57

Gece 12'den sonra müzik ses yasağı kalktı mı? 00.00'dan sonra müzik yasağı kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?

Gece 12'den sonra müzik yasağı uygulaması ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ünlü popçu Demet Akalın konuyla ilgili talepte bulunduğunu ifade ettiği duyurdu. Bilindiği üzere koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında 81 il genelinde 00.00 itibarıyla mekan, konser, düğün gibi organizasyonlarda ses kısıtlaması uygulamaya geçmişti. Bu noktada "Gece 12'den sonra müzik ses yasağı kalktı mı, kaldırılacak mı, ne zaman kalkacak?" soruları gündeme taşındı. İşte 00.00'dan sonra müzik yasağı ile ilgili gelen son dakika açıklamasının detayları...