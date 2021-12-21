Geçmiş Olsun Mesajı ve Dilekleri 2022: Hastaya Geçmiş Olsun Mesajı Göndermek İçin En Güzel Sözler ve Dilekler

Hastayken sevdiklerinden ve yakınlarından gelen tatlı bir "geçmiş olsun" temennisi kişinin kalbini yumuşatarak dertlerini unutmasını sağlar. Hasta kişi yakınlarının desteğiyle içinde bulunduğu durumu daha kolay atlatır. Bu nedenle geçmiş olsun mesajı ve dilekleri herkesin sık sık kullandığı iyi dileklerdendir. Hastaya geçmiş olsun mesajı göndermek, ona şifa dilemek için en güzel sözler ve dilekler burada. İşte akrabaya, arkadaşa, hastaya gönderilecek esprili, samimi geçmiş olsun dilekleri ve mesajları…