Giriş Tarihi: 09.10.2025 11:19

Geçmiş Olsun Mesajları - Uzun, Kısa, Dualı Geçmiş Olsun Mesajı Seçenekleri

Hayatta beklenmedik sağlık sorunları, kazalar veya zor dönemler olabilir. Böyle zamanlarda sevgi, destek ve moral vermek, hem karşıdaki kişinin moralini yükseltir hem de ilişkileri güçlendirir. Geçmiş olsun mesajları, sıcak sözlerle, dualarla ve samimi dileklerle yanımızda olduğumuzu göstermenin en güzel yoludur. İşte kısa, uzun ve dualı geçmiş olsun mesajları ile sevdiklerinize moral verebileceğiniz örnekler…

UZUN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

"Sevgili dostum, yaşadığın zor günleri atlatacağını bilmek bana güç veriyor. Her ne kadar mesafeler bizi ayırsa da kalbim her zaman seninle. Allah'tan sana şifa, sabır ve güç diliyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmanı temenni ediyorum. Geçmiş olsun."

"Bu zor süreçte yalnız olmadığını bilmeni isterim. Dualarım seninle; Allah sabrını artırsın, acını hafifletsin ve en kısa zamanda sağlığına kavuşmanı nasip etsin. Kendine iyi bak, senin iyileşmen hepimizin mutluluğu."

"Zor günler seni yıldırmasın. Her yeni gün, sana sağlık ve huzur getirsin. Güçlü ol, yakında her şey normale dönecek. Geçmiş olsun."

"Sevgili dostum, her zaman yanında olduğumu bilmeni isterim. Allah sabrını artırsın ve acını hafifletsin. En kısa zamanda sağlığına kavuşmanı diliyorum."

"Hayat bazen beklenmedik sınavlarla gelir. Ama senin azmin ve gücün, bu zorlukların üstesinden gelmeni sağlayacak. Dualarım seninle, geçmiş olsun."

"Yaşadığın her sıkıntının ardından mutlaka güzel günler gelir. Bugün zordur ama yarın sağlıkla dolu olacak. Sabırlı ol, Allah şifa versin."

"Kalbim seninle, her anını düşünüyorum. Rabbim güç ve sabır versin, acını hafifletsin. Geçmiş olsun, en kısa zamanda iyileşmeni diliyorum."

KISA VE ÖZ GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

"Geçmiş olsun! En kısa zamanda sağlığına kavuşmanı diliyorum."

"Allah şifa versin, acil şifalar dilerim."

"Güçlü ol, bu günler de geçecek. Geçmiş olsun."

"Dualarım seninle, kendine iyi bak!"

DUALI GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

"Allah'tan sana acil şifa, bedenine ve ruhuna sağlık diliyorum. Dualarım seninle."

"Rabbim şifasını versin, her daim yanında olsun ve güç versin. Geçmiş olsun."

"Allah sabrını artırsın ve bu zor günleri kolaylaştırsın. Dualarım sana."

"Senin için sürekli dua ediyorum; Allah en kısa zamanda sağlığına kavuştursun.