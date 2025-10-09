Geçmiş Olsun Mesajları - Uzun, Kısa, Dualı Geçmiş Olsun Mesajı Seçenekleri

UZUN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

"Sevgili dostum, yaşadığın zor günleri atlatacağını bilmek bana güç veriyor. Her ne kadar mesafeler bizi ayırsa da kalbim her zaman seninle. Allah'tan sana şifa, sabır ve güç diliyorum. En kısa zamanda sağlığına kavuşmanı temenni ediyorum. Geçmiş olsun."

"Bu zor süreçte yalnız olmadığını bilmeni isterim. Dualarım seninle; Allah sabrını artırsın, acını hafifletsin ve en kısa zamanda sağlığına kavuşmanı nasip etsin. Kendine iyi bak, senin iyileşmen hepimizin mutluluğu."