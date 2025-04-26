Geçmişi Olmayan Adam konusu ve oyuncuları: Geçmişi Olmayan Adam filmi ne zaman yayınlandı?

Artık kim olduğunu anlamak için kendisi hakkında bir araştırma yapmaya koyulacaktır. Kendisi hakkında yeni bilgiler edindikçe, kimselerde olmayan çok özel yetenekleri de ortaya çıkmaya başlayacaktır. Geçmişi olmayan adamın peşinde, onun hayatına son vermek isteyen azılı suçlular vardır.