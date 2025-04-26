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Haberler Yaşam Geçmişi Olmayan Adam konusu ve oyuncuları: Geçmişi Olmayan Adam filmi ne zaman yayınlandı?
Giriş Tarihi: 26.04.2025 16:15 Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 16:18

Geçmişi Olmayan Adam konusu ve oyuncuları: Geçmişi Olmayan Adam filmi ne zaman yayınlandı?

Orijinal adıyla The Bourne Identity bu akşam televizyon izleyicisi ile buluşuyor. 2002 yapımı Geçmişi Olmayan Adam konusu ile dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda Doug Liman otururken başrolünde Matt Damon yer alıyor. Sinemaseverler ekran başında. İşte, Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları:

Geçmişi Olmayan Adam konusu ve oyuncuları: Geçmişi Olmayan Adam filmi ne zaman yayınlandı?

Geçmişi Olmayan Adam konusu ile tek başına denizin ortasında hayatta kalmaya çalışan bir adamın hikayesine odaklanıyor. Aksiyon, casusluk ve gerilim türlerindeki yapım televizyon izleyicisinin gündeminde. İşte, Geçmişi Olmayan Adam oyuncuları:

Geçmişi Olmayan Adam konusu ve oyuncuları: Geçmişi Olmayan Adam filmi ne zaman yayınlandı?

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM KONUSU

Açık denizin ortası... Tek başına denizin ortasında hayatta kalmaya çabalayan bir adam bir balıkçı teknesi tarafından kurtarılır. Adam yavaş yavaş kendine gelmeye başladığında geçmişine dair hiçbir şey hatırlamadığı anlaşılır.

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Geçmişi Olmayan Adam konusu ve oyuncuları: Geçmişi Olmayan Adam filmi ne zaman yayınlandı?

Artık kim olduğunu anlamak için kendisi hakkında bir araştırma yapmaya koyulacaktır. Kendisi hakkında yeni bilgiler edindikçe, kimselerde olmayan çok özel yetenekleri de ortaya çıkmaya başlayacaktır. Geçmişi olmayan adamın peşinde, onun hayatına son vermek isteyen azılı suçlular vardır.

Geçmişi Olmayan Adam konusu ve oyuncuları: Geçmişi Olmayan Adam filmi ne zaman yayınlandı?

GEÇMİŞİ OLMAYAN ADAM OYUNCULARI

Matt Damon

Franka Potente

Chris Cooper

Brian Cox

Clive Owen

Gabriel Mann

Julia Stiles

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Geçmişi Olmayan Adam konusu ve oyuncuları: Geçmişi Olmayan Adam filmi ne zaman yayınlandı?