Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gelin arabası kaza yaparken, 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. CAN PAZARI YAŞANDI Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Gölmarmara ilçesine gelin almaya giden düğün konvoyu, Bursa'nın Mustakemalpaşa ilçesinde kaza yaptı. Bursa-İzmir yolunun Güllüce kavşağındaki kazada can pazarı yaşandı. 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 34 BBZ 62 plakalı gelin arabası, sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobille çarpışırken, araçlar demir yığınına döndü. Kazada Yahya Şengül ve Şahin Korkmaz ile iki kişi daha hayatını kaybetti. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Toplam 4 kişinin öldüğü kazada 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar M. Kemalpaşa ve Karacabey'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.