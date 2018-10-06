Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

34 BBZ 62 plakalı gelin arabası, sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobille çarpışırken, araçlar demir yığınına döndü. Kazada Yahya Şengül ve Şahin Korkmaz ile iki kişi daha hayatını kaybetti.