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arabası yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde arabası yaparken, 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 06.10.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 16:16
Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

CAN PAZARI YAŞANDI

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Gölmarmara ilçesine almaya giden düğün konvoyu, 'nın Mustakemalpaşa ilçesinde yaptı. Bursa-İzmir yolunun Güllüce kavşağındaki kazada can pazarı yaşandı.

Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

34 BBZ 62 plakalı arabası, sürücüsü öğrenilemeyen 16 GD 231 plakalı otomobille çarpışırken, araçlar demir yığınına döndü. da Yahya Şengül ve Şahin Korkmaz ile iki kişi daha hayatını kaybetti.

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Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Toplam 4 kişinin öldüğü da 5 kişi ise yaralandı. Yaralılar M. Kemalpaşa ve Karacabey'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı
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Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı
Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı
Gelin arabası kaza yaptı: 4 ölü, 5 yaralı
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