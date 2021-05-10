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Haberler Yaşam Gelin ile görümce balkondan düştü! Ankara’da akıllara durgunluk veren olay!
Giriş Tarihi: 09.05.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021 08:52

ile balkondan düştü! ’da akıllara durgunluk veren olay!

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İkinci kattaki evin balkonunda dengesini kaybeden kadın ile kendisini kurtarmaya çalışan yengesi Sevcan Ö., 10 metre yükseklikten yere çakıldı. İşte akılalmaz olayın ayrıntıları

Gelin ile görümce balkondan düştü! Ankara’da akıllara durgunluk veren olay!

'da yaşanana olay, dün öğle saatlerinde Sincan Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Van'da yaşayan ve ismi öğrenilemeyen kadın, ağabeyi Hanefi ile yengesi Sevcan Ö'nün Ankara'daki evine geldi.

Gelin ile görümce balkondan düştü! Ankara’da akıllara durgunluk veren olay!

Kıyafet asmak için balkona çıkan genç kadın, dengesini kaybetti. Sevcan Ö., görümcesinin yere düşeceğini fark edince hızla balkona koştu. Sevcan Ö. hamle yaptığı sırada görümcesi düştü.

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Gelin ile görümce balkondan düştü! Ankara’da akıllara durgunluk veren olay!

Bu sırada dengesini kaybeden Sevcan Ö. de yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. İkili yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sevcan Ö. ile görümcesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gelin ile görümce balkondan düştü! Ankara’da akıllara durgunluk veren olay!

Hastaneye kaldırılan Sevcan Ö. ile görümcesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gelin ile görümce balkondan düştü! Ankara’da akıllara durgunluk veren olay!

Öte yandan komşu Yahya Akgül de, Sevcan Ö.'nün hamle yaptığını ancak ikisinin beraber yere düştüğünü belirtti. Akgül, " ve kızın hayati tehlikeleri yok. Kız da misafir olarak burada bulunuyordu" dedi.

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