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Haberler Yaşam Gelinim Muftakta elenen ve kazanan açıklandı mı? 1-5 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta Hafta Finali
Giriş Tarihi: 05.06.2026 15:00

Gelinim Muftakta elenen ve kazanan açıklandı mı? 1-5 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta Hafta Finali

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler ve kayınvalideler arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışırken, izleyicilerin gözleri haftanın son gününde açıklanan puan tablosuna çevrildi. 1-5 Haziran 2026 haftasında gelinler hem günün birincisi olmak hem de haftanın sonunda altın bileziklerin sahibi olabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Böylece Gelinim Mutfakta'da bileziklerin kazanını ve kimin elendiğine dair detaylar ön plana çıktı.

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Gelinim Muftakta elenen ve kazanan açıklandı mı? 1-5 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta Hafta Finali

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı için geri sayım başladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada, gözler hem günün puanlamasına hem de haftanın kazananı ve elenen ismine çevrildi. Gelinim Mutfakta programında kayınvalideler ve Aslı Hünel'in vereceği kritik puanlar merakla takip ediliyor.

Gelinim Muftakta elenen ve kazanan açıklandı mı? 1-5 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta Hafta Finali

GELİNİM MUTFAKTA'DA YARIM ALTINI VE BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün ve haftanın puan durumuna göre altınları kazanan yarışmacılar henüz açıklanmadı. Altın bileziğin ve yarım altının sahibi olan gelinler belli olduğunda haberimize eklenecek.

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Gelinim Muftakta elenen ve kazanan açıklandı mı? 1-5 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta Hafta Finali

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim henüz belli olmadı. Konuya dair yeni bir gelişme yaşandığında haberimiz güncellenecek.

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Gelinim Muftakta elenen ve kazanan açıklandı mı? 1-5 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta Hafta Finali

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN YARIŞMACILARI

  • Nazlıcan
  • Tuğba
  • Hatice
  • Cemile
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#GELİNİM MUTFAKTA

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