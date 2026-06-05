Gelinim Muftakta elenen ve kazanan açıklandı mı? 1-5 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta Hafta Finali

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı için geri sayım başladı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada, gözler hem günün puanlamasına hem de haftanın kazananı ve elenen ismine çevrildi. Gelinim Mutfakta programında kayınvalideler ve Aslı Hünel'in vereceği kritik puanlar merakla takip ediliyor.