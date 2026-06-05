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Gelinim Muftakta elenen ve kazanan açıklandı mı? 1-5 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta Hafta Finali
Giriş Tarihi: 05.06.2026 15:00
Gelinim Muftakta elenen ve kazanan açıklandı mı? 1-5 Haziran 2026 Gelinim Mutfakta Hafta Finali
Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler ve kayınvalideler arasındaki rekabet her geçen gün daha da kızışırken, izleyicilerin gözleri haftanın son gününde açıklanan puan tablosuna çevrildi. 1-5 Haziran 2026 haftasında gelinler hem günün birincisi olmak hem de haftanın sonunda altın bileziklerin sahibi olabilmek için mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Böylece Gelinim Mutfakta'da bileziklerin kazanını ve kimin elendiğine dair detaylar ön plana çıktı.