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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta 25 Aralık 2023 puan durumu 👰 | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 12:10

Gelinim Mutfakta 25 Aralık 2023 puan durumu 👰 | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'da kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu merak ediliyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışmada günün birincisi sunucu Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Yarışma formatı gereği, günün en başarılı yarışmacısı çeyrek almaya hak kazanırken haftanın finalinde ise 5 gün toplamında en yüksek puanı alan gelin 10 altın bileziği koluna takıyor. Peki, bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte 25 Aralık 2023 puan durumu...

Gelinim Mutfakta 25 Aralık 2023 puan durumu | 👉 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci kim oldu?

Gelinim Mutfakta 25 Aralık 2023 günün birincisi olan isim son dakika açıklandı mı araştırılıyor. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan yemek yarışması programında günün birincisi sunucu Nursel Ergin son dakika açıklaması ile belli oluyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen yarışmada günlük çeyrek altın, haftanın finalinde ise 10 altın bilezik veriliyor. Peki, Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu, çeyrek altını kim aldı? İşte 25 Aralık 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu…

Gelinim Mutfakta 25 Aralık 2023 puan durumu | 👉 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Dört farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışması programı, Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

Haftanın final gününde haftanın en yüksek puanını alan geline 10 altın bilezik alırken, haftanın en düşük puanını alan gelin ise kayınvalidesi ile yarışmadan eleniyor ve gelecek hafta yeni yarışmacılar yarışmaya dahil oluyor.

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Gelinim Mutfakta 25 Aralık 2023 puan durumu | 👉 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanmaya hak kazanan yarışmacı henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta 25 Aralık 2023 puan durumu | 👉 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 25 ARALIK PUAN DURUMU

YEŞİM:

TUĞBA:

GAMZE:

ALEYNA:

Gelinim Mutfakta 25 Aralık 2023 puan durumu | 👉 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, birinci kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'da geçtiğimiz hafta finalinde altın bilezikleri kazanan gelin YEŞİM olmuştu.

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