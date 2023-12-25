Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta 25 Aralık 2023 puan durumu 👰 | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı?

Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 12:10

Gelinim Mutfakta 25 Aralık 2023 puan durumu 👰 | Gelinim Mutfakta bugün çeyreği kim aldı, hangi gelin kazandı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'da kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu merak ediliyor. Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan yarışmada günün birincisi sunucu Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. Yarışma formatı gereği, günün en başarılı yarışmacısı çeyrek almaya hak kazanırken haftanın finalinde ise 5 gün toplamında en yüksek puanı alan gelin 10 altın bileziği koluna takıyor. Peki, bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte 25 Aralık 2023 puan durumu...