Gelinim Mutfakta Damla neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Damla yarışmadan elendi mi, bıraktı? Aslı Hünel açıkladı!

Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel, "Kendisi bu hafta bizlerle olamayacak. Belki uzayabilir. Rabia hanım cuma günü vedalaştıktan sonra rahatsızlığı varmış ama çok artmış. Evine geri dönmek zorunda kaldı. Hatta biraz ağladı. Bize belli etmemiş. Ben çok seviyordum onu. Bununla ilgili gelini Damla'yla da konuştuk" diye konuştu. Gelinim Mutfakta Rabia bacağından ameliyat olacağı için programdan ayrıldı. Gelinim Mutfakta Damla ise, "Kayınvalidemin durumu iyice kötüleşti. Başlarda zaten ufak belli ediyordu ama dayanılmayacak hale geldi. Maalesef size veda etmek zorunda kaldık" dedi.