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Giriş Tarihi: 12.08.2024 17:19 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:30

Gelinim Mutfakta Damla neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Damla yarışmadan elendi mi, bıraktı? Aslı Hünel açıkladı!

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyirci ile buluşan Gelinim Mutfakta 7. Sezonu ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonunda Aslı Hünel'in sunuculuğu yaptığı programın bugün yayınlanan ilk bölümünde yarışmanın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Damla'yı göremeyen yarışmanın sıkı takipçileri "Gelinim Mutfakta Damla neden yok" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta Damla neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Damla yarışmadan elendi mi, bıraktı? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta Damla neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Damla yarışmadan elendi mi, bıraktı? Aslı Hünel açıkladı!

Gelinim Mutfakta Damla neden yok sorusu yeni bölümde Damla'yı göremeyen izleyiciler tarafından merak edilip araştırılmaya başladı. Programın sunucusu Aslı Hünel Damla ve kayınvalidesi Rabia Hanım'ın olmamasıyla ilgili gelişmeleri paylaştı. Peki, Gelinim Mutfakta Damla neden ayrıldı? Gelinim Mutfakta Damla neden yarışmada yok?

Gelinim Mutfakta Damla neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Damla yarışmadan elendi mi, bıraktı? Aslı Hünel açıkladı!

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA NEDEN YOK, AYRILDI MI?
Gelinim Mutfakta yeni haftada Damla gelinin ve kayınvalidesi Rabia Hanım'ın stüdyoda yer almaması izleyiciler tarafından merak ediliyor.

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Gelinim Mutfakta Damla neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Damla yarışmadan elendi mi, bıraktı? Aslı Hünel açıkladı!

Gelinim Mutfakta Damla, yayına bağlanarak kayınvalidesinin rahatsızlığının ilerlemesinden dolayı yarışmadan ayrılmak durumunda kaldıklarını ifade etti.

Gelinim Mutfakta Damla neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Damla yarışmadan elendi mi, bıraktı? Aslı Hünel açıkladı!

Gelinim Mutfakta sunucusu Aslı Hünel, "Kendisi bu hafta bizlerle olamayacak. Belki uzayabilir. Rabia hanım cuma günü vedalaştıktan sonra rahatsızlığı varmış ama çok artmış. Evine geri dönmek zorunda kaldı. Hatta biraz ağladı. Bize belli etmemiş. Ben çok seviyordum onu. Bununla ilgili gelini Damla'yla da konuştuk" diye konuştu. Gelinim Mutfakta Rabia bacağından ameliyat olacağı için programdan ayrıldı. Gelinim Mutfakta Damla ise, "Kayınvalidemin durumu iyice kötüleşti. Başlarda zaten ufak belli ediyordu ama dayanılmayacak hale geldi. Maalesef size veda etmek zorunda kaldık" dedi.

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