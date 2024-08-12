Giriş Tarihi: 12.08.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
17:30
Gelinim Mutfakta Damla neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Damla yarışmadan elendi mi, bıraktı? Aslı Hünel açıkladı!
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyirci ile buluşan Gelinim Mutfakta 7. Sezonu ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonunda Aslı Hünel'in sunuculuğu yaptığı programın bugün yayınlanan ilk bölümünde yarışmanın dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alan Damla'yı göremeyen yarışmanın sıkı takipçileri "Gelinim Mutfakta Damla neden yok" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta Damla neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta Damla yarışmadan elendi mi, bıraktı? İşte yanıtı…