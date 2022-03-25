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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.03.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 13:19

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Haftanın puan durumu ile en yüksek puanı alan gelin altın bilezik sahibi olurken en düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Yeni bölümde Miyase Türkel-Sevilay Başar ve Hasret Vural-Nurten Kangal cephesinde işler karışıyor. En son çeyrek altını kazanan isim Hasret oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan ismi bugün açıklanacak. En lezzetli yemeklerin yapıldığı programda gelinler arasından sadece biri gün birincisi oluyor. Haftanın final bölümünde gelinlerden en yüksek puanı alan gelin birinci olurken, en düşük puanı alan gelin eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

Hasret:

Miyase:

Fulya:

Yeşim:

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

EN SON GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın dördüncü günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Hasret oldu.

Hasret:23

Miyase:10

Fulya:14

Yeşim:13

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