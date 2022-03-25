Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 25.03.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 13:19

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Haftanın puan durumu ile en yüksek puanı alan gelin altın bilezik sahibi olurken en düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Yeni bölümde Miyase Türkel-Sevilay Başar ve Hasret Vural-Nurten Kangal cephesinde işler karışıyor. En son çeyrek altını kazanan isim Hasret oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı? İşte yanıtı…