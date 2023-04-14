Haberler Yaşam İŞTE KAZANAN | Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Nisan 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı?

Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:55

İŞTE KAZANAN | Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Nisan 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu 14 Nisan tarihli haftanın finali için yanıt aramaya başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan gelin-kayınvalide yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda her Cuma bilezikler sahibini buluyor. Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı soruları gündemdeki yerini aldı. 14 Nisan puan durumu ile kazanan ve elenen yarışmacı belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim aldı? İşte, yanıtı!