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Haberler Yaşam İŞTE KAZANAN | Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Nisan 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 14.04.2023 15:45 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 15:55

İŞTE KAZANAN | Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Nisan 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu 14 Nisan tarihli haftanın finali için yanıt aramaya başladı. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan gelin-kayınvalide yarışma programı, bugün haftanın final bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in üstlendiği programda her Cuma bilezikler sahibini buluyor. Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı soruları gündemdeki yerini aldı. 14 Nisan puan durumu ile kazanan ve elenen yarışmacı belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, altınları kim aldı? İşte, yanıtı!

İŞTE KAZANAN | Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Nisan 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta 14 Nisan puan durumu ile ilgili araştırmalar başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen programda, bugün haftanın final heyecanı yaşanıyor. Programın sevenleri ise bu noktada Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. Hafta boyunca ter döken gelinler ve kayınvalideleri arasından çeyrek altın ile 7 bileziği kazanan yarışmacı ve elenen isim bugün belli olacak. Peki, 14 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı? İşte, altınları kazanan isim…

İŞTE KAZANAN | Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Nisan 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı?

14 NİSAN 2023 | GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve 7 altın bileziğin sahibi belli oldu.

Geçtiğimiz hafta ise bilezikleri Merve Tekin kazanmıştı.

Bu haftanın kazananı MERVE ADALI oldu.

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İŞTE KAZANAN | Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Nisan 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim yine Merve Adalı oldu.

Geçtiğimiz gün en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Hatice olmuştu.

İŞTE KAZANAN | Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Nisan 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı?

14 NİSAN 2023 GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim OLENA oldu.

İŞTE KAZANAN | Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Nisan 2023 puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altın ve bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 14 NİSAN

14 Nisan puan tablosu şöyle:
MERVE ADALI: 24

OLENA: 14

MERVE TEKİN: 9

HATİCE: 8

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