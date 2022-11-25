Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 25 Kasım 2022 puan durumu

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim bugün belli olacak. Çarşamba günü Sonay elendi ve haftanın ara finalinde Yeşim altın bileziklerin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta elenen isim hafta arasında Sonay oldu. Bugün için seyirciler, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu ise kıran kırana bir mücadeleyi konu alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte 25 Kasım 2022 tarihli program hakkında bilgiler.