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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 25 Kasım 2022 puan durumu
Giriş Tarihi: 25.11.2022 13:20 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 13:20

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 25 Kasım 2022 puan durumu

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim bugün belli olacak. Çarşamba günü Sonay elendi ve haftanın ara finalinde Yeşim altın bileziklerin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta elenen isim hafta arasında Sonay oldu. Bugün için seyirciler, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusuna yanıt arıyor. Gelinim Mutfakta puan durumu ise kıran kırana bir mücadeleyi konu alıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? İşte 25 Kasım 2022 tarihli program hakkında bilgiler.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 25 Kasım 2022 puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu, fenomen programı izleyen seyirciler tarafından araştırılyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen isim kayınvalidelerin oylarıyla birlikte belli olacak. Gerilim sürerken, Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi yarışmacı? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, altın bilezikleri kim aldı? İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 25 Kasım 2022 puan durumu

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta 7 altın bileziği alan yarışmacı bugün belli olacak.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 25 Kasım 2022 puan durumu

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 25 Kasım 2022 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Bugün çeyrek altını alan kişi henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte 25 Kasım 2022 puan durumu

DÜN GELİNİM MUFTAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta dün Yeşim aldığı 15 puanla birlikte çeyrek altının sahibi oldu.

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