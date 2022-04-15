Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Hafta içi ekrana gelen gündüz kuşağı Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Haftanın ilk günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı yarışmada gelinler arasında sadece bir kişi altın bilezik ödülünün sahibi oluyor. En lezzetli yemeklerin yapıldığı programda gelinler arasından sadece biri gün birincisi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı? İşte bilgiler…