Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

GEÇEN HAFTAKİ KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Yarışmacılar arasından en yüksek puanı alarak 5 altın bileziğin sahibi Miyase oldu. Öykü, Yeşim, Miyase ve Damla bugün de altınların sahibi olmak için yarıştı. Geçen hafta Hasret yarışmadan ayrıldığı için eleme olmadı. Ancak bu hafta bir elenen yarışmacı oldu.

Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı da bu hafta "Öykü" oldu.