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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor
Giriş Tarihi: 15.04.2022 11:26 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 11:26

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Hafta içi ekrana gelen gündüz kuşağı Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Haftanın ilk günü kayınvalidelerden en yüksel puanı alıp çeyrek altının sahibi olmaya hak kazanan isim Miyase oldu. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı yarışmada gelinler arasında sadece bir kişi altın bilezik ödülünün sahibi oluyor. En lezzetli yemeklerin yapıldığı programda gelinler arasından sadece biri gün birincisi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı? İşte bilgiler…

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusuna binlerce kişi yanıt arıyor. En yüksek puanı ve 5 altın bileziği kazanan isim belli olurken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Haftanın finalinde gün birincisi olan isim beş altın bileziğinde sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

MİYASE

YEŞİM

DAMLA

BAHAR

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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 15 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

GEÇEN HAFTAKİ KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

Yarışmacılar arasından en yüksek puanı alarak 5 altın bileziğin sahibi Miyase oldu. Öykü, Yeşim, Miyase ve Damla bugün de altınların sahibi olmak için yarıştı. Geçen hafta Hasret yarışmadan ayrıldığı için eleme olmadı. Ancak bu hafta bir elenen yarışmacı oldu.

Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı da bu hafta "Öykü" oldu.

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