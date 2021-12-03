Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın final bölümüyle ekrana gelen programda bugün en düşük puanı alan gelin elenirken, en yüksek puanı alan gelin ise beş altın bileziği alacak. Bugünkü 815.bölümde kayınvalideler gelinlerinin en yüksek puanı alması için rekabeti kızıştıracak. En son Aslıhan en yüksek puanı almıştı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?