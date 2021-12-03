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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor
Giriş Tarihi: 03.12.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 12:40

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Kanal D ekranlarının gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın final bölümüyle ekrana gelen programda bugün en düşük puanı alan gelin elenirken, en yüksek puanı alan gelin ise beş altın bileziği alacak. Bugünkü 815.bölümde kayınvalideler gelinlerinin en yüksek puanı alması için rekabeti kızıştıracak. En son Aslıhan en yüksek puanı almıştı. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Sunuculuğunu Turgay Başyayla'nın üstlendiği Gelinim Mutfakta haftanın final bölümüyle ekrana geliyor. Bilindiği üzere bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Aralık 2021 Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Miyase'nin, Nuray Hanım için söyledikleri ortalığı karıştırıyor. 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı bugün belli oluyor…

BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 815. Bölüm Fragmanı yayında! Miyase'nin, Nuray Hanım için söyledikleri ortalığı karıştırıyor.

Miyase, Aslıhan'a Nuray Hanım'ın diğer kayınvalide Demet Hanıma ağladığını söylüyor. Bunları duyan Beyhan Hanım ise Nuray Hanıma yükleniyor. Duydukları karşısında daha fazla dayanamayan Nuray Hanım sonunda patlıyor. İki kayınvalide arasında gergin dakikalar yaşanıyor.

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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan gelin adayı 19 puan alan Aslıhan oldu. Aslıhan, 24. çeyrek altını yakasını taktı.

Miyase: 14

Aslıhan: 19

Yeşim:15

Dilek:13

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