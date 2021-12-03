Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 3 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ve haftanın birincisi açıklanıyor

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Miyase'nin, Nuray Hanım için söyledikleri ortalığı karıştırıyor. 3 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı bugün belli oluyor…

BUGÜNKÜ BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 815. Bölüm Fragmanı yayında! Miyase'nin, Nuray Hanım için söyledikleri ortalığı karıştırıyor.

Miyase, Aslıhan'a Nuray Hanım'ın diğer kayınvalide Demet Hanıma ağladığını söylüyor. Bunları duyan Beyhan Hanım ise Nuray Hanıma yükleniyor. Duydukları karşısında daha fazla dayanamayan Nuray Hanım sonunda patlıyor. İki kayınvalide arasında gergin dakikalar yaşanıyor.